柴犬吹毛齜牙狂吠　美容師「神操作」牠傻眼忘記要生氣

記者李依融／採訪報導

柴犬去寵物美容洗澡，吹毛時不斷齜牙氣噗噗，美容師高喬治見狀下狠招，拿吹風機對著自己頓時被吹得五官扭曲，柴柴看到這一幕瞬間傻眼，也忘記要生氣了。這段影片分享到Threads，5小時就吸引超過6.7萬讚，網友們都被高喬治的神來一筆逗笑，大讚「你天生就是要當寵物美容師的料！」。

高喬治分享的影片中，他正在幫柴柴吹毛，狗狗氣得齜牙直叫，他先是冷靜地看著柴柴，接著拿吹風機對著自己的嘴巴，頓時鼻孔、嘴巴都被吹得好大，五官頓時扭曲，看得柴柴瞬間傻眼都忘記要生氣了，甚至被摸了兩下也沒有反抗，一開始的「汪！汪！」抗議瞬間減弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柴柴吹毛生氣狂吠。（圖／Threads@kaooooo___1998提供）



網友看到高喬治跟柴柴的互動也被逗笑，「柴：我現在就要生氣 我要發瘋 還是柴：媽呀這個人比我瘋」、「這就是為什麼AI無法取代人類，連AI都算不到的操作」、「靠我真的要笑死！遇到瘋子比他更瘋就對了」、「你真的出生就要做寵物美容的！沒人比你更適合！」。

▲高喬治的一番操作讓柴柴忘記要生氣了。（圖／Threads@kaooooo___1998提供）

高喬治也分享，這隻柴柴似乎只討厭吹毛，洗澡時是個眉開眼笑的乖寶寶，他當寵物美容師將近8年，「面對各種性格、體型的狗狗，要有N種應對方式」，不過他也透露真相「這招其實沒用喔！只是畫面很好笑而已」，最後是把吹風機拿遠耐心慢慢吹，才順利完成柴柴的洗澡任務。

▲柴柴洗澡的時候很乖巧。（圖／Threads@kaooooo___1998提供）

