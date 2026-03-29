神犬萊芙WBC精準預言爆紅！　4/4當富邦悍將「開球嘉賓」

記者李依融／綜合報導

薩摩耶犬萊芙在WBC經典賽期間，完美預測中華隊戰績，被譽為「神犬萊芙」，隨著中華職棒開季，牠受邀到富邦悍將主場擔任「開球嘉賓」，正是爸爸媽媽所支持的球隊，不僅主人期待，網友們也興奮地說「可以預測總冠軍嗎？」、「好奇狗狗怎麼開球」，可愛的萊芙又成為棒球迷熱烈討論的話題。

萊芙在今年(2026)WBC經典賽開打前，預測中華隊會先2敗再奪2勝，這段影片分享到IG@lifewang_samoyed之後，網友紛紛朝聖，在最後一場對上韓國的緊張氛圍中，許多人祈禱「萊芙看你的了」、「萊芙說會贏的！」，結果中華隊以5:4擊敗實力堅強的韓國，預賽4戰結果完全命中，讓網友紛紛膜拜「神犬萊芙」，影片也累積了將近496萬次觀看。

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▲萊芙要到富邦球場開球啦！（圖／翻攝自Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊）



萊芙的爸爸媽媽是從興農牛時代就關注中華職棒的球迷，這次WBC經典賽也飛到日本東京巨蛋現場應援，他們對於萊芙的精準預測也非常開心，希望大家把給萊芙家肉肉的心意轉向進場支持中職球賽。他們也透露自己是張育成的粉絲，也曾經帶萊芙參加球場的寵物日，當時萊芙穿的就是張育成的球衣。

富邦悍將球團公布，4月4日在新莊棒球場舉辦的主場賽事，邀請「神犬萊芙」擔任開球嘉賓，還附上萊芙穿球衣的超可愛照片。網友看到消息超期待，「開球前可以先預測一下哪隊贏嗎？」、「萊芙要預測一下今年總冠軍嗎？」，也有許多人好奇萊芙會用什麼方式開球。主人也在萊芙的Threads@lifewang_samoyed分享好消息，粉絲們也跟萊芙相約「我們新莊見喔」。