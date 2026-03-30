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黑貓「鎮壓紙袋」死賴著不走　奴才無奈：快讓你弟出來！

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Alexa play “Brotherly Hate” by Hayley Williams

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記者賈沐蓉／綜合報導

美國密西西比州的一位網友分享家裡兩隻貓「兄弟鬩牆」的日常。影片中名叫Jett的黑貓哥哥坐在地上，屁股下壓著一個看似空蕩蕩的紙袋，當飼主靠近袋子立刻發出可疑的噪動聲，這下才發現原來是牠把自己的親弟弟Yeti關在裡面了！

▲。（圖／翻攝自TikTok／@worldjaydecenter）

▲Jett把弟弟關進紙袋，奴才試圖救援但失敗了。（圖／翻攝自TikTok／@worldjaydecenter）

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救援行動受阻　疑似犯人自作自受

奴才無奈對著貓哥哥大喊「Jett！放牠出來！」，並試圖解救裡面的「囚犯」，然而Jett不但拒絕配合還動手動腳，甚至轉頭做勢咬人，似乎在警告奴才別多管閒事，換個姿勢後繼續「泰山壓頂」。綜合外媒報導，原來是之前Yeti經常從紙袋裡蹦出來嚇哥哥，牠忍無可忍之下把牠關進牢裡。飼主還猜說不定是Jett發現自己太胖，嫉妒弟弟塞得進紙袋才報復。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@worldjaydecenter）

▲Jett：不准放牠出來！！誰都不可以！！（圖／翻攝自TikTok／@worldjaydecenter）

兄弟恩怨成經典

影片被上傳至TikTok後，目前已累積超過830萬次點閱，許多網友也笑說Jett絕對是故意這麼做，「完全是兄弟間會發生的事」、「Jett：現在我是唯一的小孩了」、「貓好壞但我好愛」。事後Yeti還是順利重獲自由，被家裡其他貓舔毛安慰，不過剛舔幾下又開始打打鬧鬧。

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關鍵字： 標籤:貓咪兄弟鬩牆紙袋囚禁TikTok趣味影片

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