吉娃娃露營玩太瘋！　隔天累到只會瞇眼傻笑網虧「像喝醉」

實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市2歲吉娃娃「多比」跟把拔一起到北海岸露營，沒想到玩太瘋隔天直接「開不了機」，只會瞇瞇眼傻笑，表情彷彿喝醉一般，回到家後更是整隻斷電。「玩過頭」的迷茫表情被發佈在網路上，獲得10萬次瀏覽引發熱議。

▲多比超級有活力，是很活潑的毛孩。（圖／Threads@erine_cho提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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飼主和《ETtoday寵物雲》分享，多比超級親人，個性非常活潑，貪吃是牠的代名詞，幾乎不挑食，什麼都愛吃，最喜歡玩「你丟我撿」，或是自己去追球球。把拔提到，大概一個月會帶多比出門旅行一次，貼文中的牠會露出這種表情是因為前一天真的玩太累，半夜還是很亢奮到處探索，隔天才會一臉沒睡飽。

▲多比是家中的開心果，最喜歡玩球球。（圖／Threads@erine_cho提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



多比其實常常會露一小截舌頭在外面，有時天氣太熱再加上太累就會露出更大一截。影片在Threads上獲得熱烈回響，網友紛紛留言「寶貝喝醉酒嗎？」、「好ㄎㄧㄤ的眼神」、「到底吸了什麼，我也要」、「沒電了」、「多巴胺很足夠」，飼主也幽默回應其實秘訣就是瘋狂「跑跑跑跑跑」，同時感謝大家這麼喜歡多比。

▲多比一個月會旅行一次，也是牠的大放電時間。（圖／Threads@erine_cho提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）