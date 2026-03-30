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守宮吃飯必先「叮一下」　在旁邊乖乖等用餐禮儀極好

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads帳號@crealm_yh買了一個迷你微波爐扭蛋，啟動後不但有燈光還會發出「叮」一聲，於是靈機一動拿它幫家裡的肥尾守宮「微波」蟲蟲大餐，沒想到體驗一次後瞬間就愛上，現在無論吃什麼都要先「叮一下」才肯開動。

▲。（圖／Threads@crealm_yh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲奴才買了扭蛋微波爐，給守宮用一次就回不去了。（圖／Threads@crealm_yh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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耐心等微波　儀式感齊全的好寶寶

▲。（圖／Threads@crealm_yh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲似乎正在看還剩幾分鐘。（圖／Threads@crealm_yh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

守宮乖巧地在趴在專屬小窩內，等著微波爐裡的虎頭蜂蛹「加熱」完畢，儘管玩具本身只有聲光效果，但該有的步驟還是不能少。鏟屎官也很配合地等著微波爐的燈暗掉才把食物夾出來，牠也邊吃邊幸福地瞇起眼睛。如果奴才忘記先進行「微波儀式」，牠還會一臉嫌棄的撇開頭拒吃，眼神彷彿在說沒加熱過的我才不要吃。

▲守宮：沒微波誰要吃啊！（圖／Threads@crealm_yh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

奴才幫餵食配合度滿分

後來飼主也笑說不能一天給牠吃太多，不然自己八成會因為變成「微波手」受傷，許多網友也被這隻守宮特別的「餐前儀式」萌翻，更有不少人敲碗微波爐在哪裡買「怎麼可以這麼可愛」、「看來是熟食族」、「儀式感滿滿耶，一次只能微波一隻嗎？」。

▲。（圖／Threads@crealm_yh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲吃完一個蜂蛹後覺得不夠，正在等鏟屎官續盤。（圖／Threads@crealm_yh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲。（圖／Threads@crealm_yh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲飼主準備的餌料，虎頭蜂蛹。（圖／Threads@crealm_yh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

關鍵字： 守宮微波爐萌寵扭蛋餐前儀式

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