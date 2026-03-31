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奴才忘開窗簾！橘貓縮縫偷看風景　面壁思過背影超委屈

▲奴才忘開窗簾！橘貓縮縫偷看風景　面壁思過背影超委屈萌翻31萬人。（圖／橘尼寶寶＠genie_cat_0407提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪出門忘拉窗簾，Genie只好「面壁思過」擠縫縫看鳥。（圖／橘尼寶寶＠genie_cat_0407提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有超愛看風景的喵星人嗎？新北市4歲的米克斯橘貓「Genie」，是一隻每天都要觀察窗外景色的毛孩。這天媽咪出門時居然忘記拉開窗簾，Genie只好縮著身體，從縫隙中看向窗外。監視器中看似委屈的背影瞬間引發熱議，貼文瀏覽次數高達31萬次，引發不少貓奴的共鳴。

▲奴才忘開窗簾！橘貓縮縫偷看風景　面壁思過背影超委屈萌翻31萬人。（圖／橘尼寶寶＠genie_cat_0407提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Genie是被收編回家的毛孩。（圖／橘尼寶寶＠genie_cat_0407提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主Winni和《ETtoday寵物雲》分享，Genie最喜歡凍乾、罐罐跟偷吃麵包，個性十分黏人，有點容易分離焦慮。牠可能覺得自己是人類，所以不只睡眠時間要跟家人一模一樣，還要一起睡在床上，甚至要躺屬於牠自己的枕頭。2022年是三個月大的Genie被收編回家的日子，從小到大牠總最愛「看鳥」，是每日例行公事。

▲奴才忘開窗簾！橘貓縮縫偷看風景　面壁思過背影超委屈萌翻31萬人。（圖／橘尼寶寶＠genie_cat_0407提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聰明的Genie很會模仿家人。（圖／橘尼寶寶＠genie_cat_0407提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

聰明毛孩認為自己是人類　會學習奴才行動

Genie平時也喜歡曬著太陽睡覺，並且只要有鳥叫聲或是有任何風吹草動，就一定會跑去窗戶前等待。其實家中一共有四個位置可以讓Genie看鳥，所以就算奴才忘記打開窗簾，牠也能在五分鐘內轉頭換位置欣賞。聰明的牠在家甚至會學主人「自動沖馬桶」，由於廁所是推拉門因此關不住牠愛玩的心，只能讓奴才放棄自動化功能。

▲奴才忘開窗簾！橘貓縮縫偷看風景　面壁思過背影超委屈萌翻31萬人。（圖／橘尼寶寶＠genie_cat_0407提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Genie一定要睡床上，而且要躺枕頭。（圖／橘尼寶寶＠genie_cat_0407提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Threads的串文獲得很多留言「天下的貓貓都是一樣的」、「強力譴責貓奴失職！！！」、「怎麼可以忘記開啦！」、「需要補償50個罐罐」、「媽媽！快回家幫牠開」、「看起來真的有沮喪到」、「好委屈」、「請跟牠道歉」，這次剛好畫面中拍到寶貝看似委屈的小小身影，讓許多人直呼「好心疼」，簡直快被萌暈。

關鍵字： 看鳥窗簾橘貓

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