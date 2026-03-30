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11年毛孩過世！男安樂死名單「驚見分身汪」　倒數24小時奇蹟收編

11年毛孩過世！男安樂死名單「驚見分身狗」　倒數24小時奇蹟收編。（圖／翻攝自TikTok／sharkfinleyy）

▲喪犬男拯救浪浪逃安樂死。（圖／翻攝自TikTok／sharkfinleyy）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子在飼養11年的寵物犬去世後心碎不已，一度以為這輩子再也不會養狗的他，幾天後意外在社群網站上看到一則狗狗要被安樂死的救援訊息，沒想到該狗和死去的愛犬長相非常相似，立刻讓他決定出手相救。

安樂死前一刻　男救出和逝世犬撞臉狗狗

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居住在維吉尼亞州的男子在TikTok上分享，今年1月他飼養多年的寵物犬薩米(Sammie)因為癌症去世，帶給他非常巨大的悲痛，原以為自己再也無法飼養寵物，沒想到另外一隻與薩米長相相似的毛孩突然闖進他的生活中。

@sharkfinleyy Replying to @Danae Saravia ♬ HA - 21 Savage

男子在貼文中表示，近來他在社群網站上意外看到，馬里蘭州動物收容所一隻叫做瑪莉(Mary)的雌犬，將在24小時後被安樂死的消息，看到照片立刻有命中注定的感覺，總覺得這是在天堂的薩米會希望他去做的事情，便立即驅車前往當地。

不再只是數字　狗狗獲救找到家

男子表示，他見到瑪莉後一瞬間就墜入愛河，狗狗也和他十分投緣，當場就決定要把瑪莉帶回家，幸好領養過程十分順利，成功在最後一刻救了瑪莉一命，後來改名為Moo，「現在牠不再只是收容所中的一個數字，牠有名字了」。

貼文曝光後獲得30多萬點閱，許多網友感動表示，「用拯救另外一隻狗狗的方式來紀念逝去愛犬，真是太美好了」、「我的天啊，牠們長得一模一樣」、「恭喜你獲得新女兒」、「謝謝你救了牠，願意敞開心房救了另外一隻美麗狗狗」。

關鍵字： 寵物領養愛犬動物收容所安樂死馬里蘭州

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