長太大遭棄養！博美神似「柏靈頓熊」翻身網紅　伴主人11年離世

▲博美犬神似柏靈頓熊爆紅。（圖／翻攝自Instagram／bertiebertthepom）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻曾經遭棄養的博美犬伯特倫(Bertram)，獲得藝術家主人收養後，因為長相神似英國文學知名角色柏靈頓熊(Paddington Bear)意外爆紅，在Instagram上擁有超過37萬粉絲追蹤。

體型太大被拋棄 博美犬翻身變網紅

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出生寵物繁殖場的博美犬伯特倫，雖然是品種犬，5個月大時卻因為體型被寵物店嫌太大、不好售出，而被拋棄到動物收容所中，幸好後來遇到現在的主人，身為紐約藝術家的格雷森(Kathy Grayson)收養。

格雷森收養伯特倫後，特別為牠創立專屬Instagram帳號，時常在網路上分享伯特倫的生活日常，還曾將牠打扮成英國文學人物柏靈頓熊，可愛的模樣立即在網路上爆紅，讓牠成為知名寵物網紅。

明星犬睡夢中逝世 主人不捨淚別

伯特倫於2018年爆紅後，吸引超過30多萬粉絲追蹤，主人除了常帶著牠在藝廊工作擔任特別店員，也時常一起出遊，一同創造了許多美好的回憶，不過格雷森後來在網路上宣布，11歲伯特倫已於2024年11月19日在睡夢中去世。

格雷森表示，他於2013年8月開始飼養伯特倫，感謝伯特倫陪伴他這麼多年，也感謝所有粉絲這些年來一起給予伯特倫的關愛，相信可愛的伯特倫會永遠活在大家心中。