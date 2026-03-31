撿到浪浪回家一年「狗大十八變」　從垂耳奶汪變立耳大帥哥

▲網友收邊浪浪回家，一年後發現是驚喜包。（圖／有點毛毛的／黃勛投稿）



記者賈沐蓉／綜合報導

粉專「有點毛毛的」網友黃勛去年收編了一隻流浪的小幼犬，並取名為「Lucky」。沒想到隨著毛孩越長越大，牠臉上、胸口的黑毛居然自己悄悄消失，原本垂著的耳朵還自己站起來，讓飼主不禁感嘆「小時候的醜不是醜！」

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▲剛回家時還是黑黑黃黃的一小隻。（圖／有點毛毛的／黃勛投稿）

帶回家一年 結果發現是驚喜包

照片中，小時候的Lucky坐在地上，大眼睛認真地看著鏡頭，胸口附近有著宛如小獅子鬃毛的黑色花紋，就連整張臉跟鼻頭都是黃色混雜著黑。現在的牠除了長大一歲，外表也完全「狗大十八變」，不但整張臉變成乾淨俐落的黃色，那圈標誌性的黑毛也不見蹤影，連原本呆萌的垂耳還都「自動升級」成帥氣立耳，整體氣質瞬間變成狗界小鮮肉。

▲還是幼犬時非常皮且愛玩。（圖／有點毛毛的／黃勛投稿）

▲三個月時臉上的黑毛就消失的差不多。（圖／有點毛毛的／黃勛投稿）

身體長大 對主人的愛依然不變

儘管Lucky的外表看起來判若兩狗，但不變的是望向主人時堅定的眼神。而牠的成長對比曝光後，許多網友也笑說米克斯都是貨真價實的驚喜包，在毛孩長大前完全不知道牠會變成什麼樣子，「小時候看起來也太睿智」、「完全兩隻狗欸」、「要不是我從小看到大，也不相信是同一隻」。

▲Lucky：我很帥吧！（圖／有點毛毛的／黃勛投稿）