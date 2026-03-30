小猴Panchi跟同齡朋友打鬧　融入群體漸少與玩偶媽同框

記者李依融／採訪報導

日本千葉縣市川市動物園小猴Panchi（パ ンチ，官方英文名Punch）長大了，園方分享牠與其他小猴一起玩樂遊戲的影片，顯示Panchi已經很好地融入群體，粉絲們也觀察到牠帶著「玩偶媽媽」出場的畫面越來越少，不久前讓大家揪心的小猴，現在已經展開了新的猴生。

市川市動物園在X分享的影片中，Panchi與其他兩隻小猴一起調皮地爬樹幹，偶爾互相打鬧練身體，偶爾又一起抱抱，看起來牠已經在群體裡交到體型年紀相仿的好朋友。園方表示，現在已經常常看到Panchi跟幾隻小猴一起玩，雖然偶爾還是會被大猴責備，但Panchi很快就能釋懷，像沒發生什麼事一樣自由自在，「值得一提的是，牠食慾一直很好總是吃得很香」。

除此之外，Panchi一開始抱著玩偶媽媽出場的模樣令人印象深刻，然而最近牠跟猴群在一起的時間更多，漸漸也越來越少捕捉到牠和玩偶媽媽同框的畫面。

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小Panchi不屈不撓的性格讓牠順利地融入了猴群，網友們看到牠的成長也很感動，繼續幫Panchi應援。