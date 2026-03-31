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黃狗「勇醬」挺過墜樓！　從「只能靠爬」重新站起自己走

實習記者陳安榆／綜合報導

雲林縣黃狗「勇醬」曾遭人從5樓丟下，造成肝破裂、內出血及骨盆骨折，只能靠「爬」來行動。事隔約一個月，在新飼主細心照顧下，牠已恢復至能夠獨立行走，也逐漸不再怕人、變得愛撒嬌、討抱抱。寶貝勇敢堅強的模樣感動許多為牠集氣的粉絲，紛紛留言祝福牠早日完全康復。

▲雲林黃狗被丟下樓重傷「只能靠爬」　現可獨立行走讓粉絲超欣慰。（圖／Threads@lin19970823提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲勇醬29日還無法走路，30日突然可以靠後腿行走。（圖／Threads@lin19970823提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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現任飼主林小姐和《ETtoday寵物雲》分享，米克斯犬勇醬目前3歲，從出院到現在都適應得不錯，只不過因為傷勢過重，還無法靠後腿行走。不少網友建議林小姐帶勇醬去針灸，或許能改善情況，獸醫師則評估此療程效果有限，若是必要則須安排開刀治療。然而昨天卻傳來好消息，寶貝已經可以用自身的力量走路，讓全家人都超欣慰。

▲雲林黃狗從5樓被丟下重傷　如今重獲新生找到新家：我叫勇醬！。（圖／Threads@lin19970823提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「勇醬」是寶貝的新名字。（圖／Threads@lin19970823提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

堅強的勇醬　遇上有愛的家庭

勇醬原為待誘捕結紮的浪浪，涉案劉男2月22日因酒後心情不好，誘拐牠上5樓後丟下。勇醬墜落到一樓路面後，立刻因恐懼、疼痛不斷發出哀號。一名彭姓業者發現後立即上前救援，將牠送往嘉義高醫動物醫院急診室，並調閱相關監視器，全案訊後依動保法函送雲林地檢署偵辦。

▲雲林黃狗從5樓被丟下重傷　如今重獲新生找到新家：我叫勇醬！。（圖／Threads@lin19970823提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲勇醬從剛開始回家只敢睡在窩窩中，到現在即使和主人一起進房間也不會發抖。（圖／Threads@lin19970823提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林小姐與哥哥得知消息後當即決定收養勇醬，並公開表示不會接受任何募款。不少人聲援嚴懲虐狗者，對此林小姐回應「謝謝你們大家這麼關心勇醬，過去就讓它過去，我們沒有想追究丟牠下來的罪人，事情發生就發生了，罪人也沒能力處理什麼，我們只想好好照顧勇醬，給牠一個完整的家」，重獲新生的寶貝，如今安全感十足。

關鍵字： 雲林勇醬黃狗康復

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