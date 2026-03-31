馬來熊保育大使「小熊妹、熊霸」　順利抵達日本円山動物園

▲愛爬樹的小熊妹，照片攝於台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）



實習記者陳安榆／綜合報導

台北市立動物園的馬來熊姊弟「小熊妹」、「熊霸」擔任保育大使，在今（2026）年3月30日啟程赴日，於當日下午順利平安抵達日本札幌市円山動物園。兩座動物園自2013年來締結友好協定，合作跨國野生動物保育及動物照養技術交流等專業工作。目前兩隻馬來熊正在適應當地環境，視情況將會公告亮相日期。

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▲食慾不錯的小熊妹，照片攝於日本円山動物園。（圖／翻攝自日本円山動物園官網）



臺北市立動物園兩棲爬蟲館的揚子鱷和箭毒蛙即是自円山動物園到來，增加園內兩棲爬蟲動物的基因歧異度。此次馬來熊族群交流是在東亞區域整體馬來熊域外保育族群考量下，為維持族群的遺傳多樣性急需導入新血統個體，調度臺北市立動物園的馬來熊前往日本動物園。

馬來熊在國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCN Red List）列為易危（VU），牠們面臨著嚴重的棲地喪失威脅，盜獵的盛行也惡化馬來熊的生存危機。日本目前有8個動物園育有共14頭馬來熊，然而數量於過去10年間減半，整體域外族群面臨危機。

馬來熊姊弟從小在台北生活 赴日前雙方照護團隊密切交流

18歲的小熊妹和熊霸在台北動物園出生長大，保育員們為了照養熊科動物，費盡心思製作各式各樣的行為豐富化設施，營造多樣化的活動環境、行為豐富化玩具、食物供應變化等方法，增進牠們生活的樂趣。在牠們出發前往日本前，臺北市立動物園的馬來熊照養團隊已與円山動物園團隊密切交流各種照養細節，包含減敏適應、行為觀察與健康狀況監測，為旅日做好準備。

▲泡水的熊霸，照片攝於台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

在3月30日天還未亮時，小熊妹熊霸就分別進入運輸箱籠，並在下午順利抵達日本円山動物園。台北市立動物園表示，祝福牠們在新的保育員的陪伴下，早日適應新生活，也期望透過這次與円山動物園的交流，讓更多民眾有機會認識人類活動對野生動物造成的深遠影響。

▲熊霸可能進籠比較躁動，到日本時指甲有點斷裂，照片攝於日本円山動物園。（圖／翻攝自日本円山動物園官網）