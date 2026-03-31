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竟然不帶我！聰明邊牧把主人「鎖車外報復」　冷眼看他吹風罰站

竟然不帶我！聰明邊牧把主人「鎖車外報復」　冷眼看他吹風罰站。（圖／翻攝自TikTok／kcc42526）

▲邊牧把主人鎖車外報復。（圖／翻攝自TikTok／kcc42526）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一名男主人分享，因為沒帶所養的邊境牧羊犬一起去農場探望動物，沒想到聰明的邊牧竟然記仇，當他要返回車上時，故意把他整個人鎖在車外，在寒冷天氣中罰站。

竟敢丟下我　邊牧被留車上故意鎖門

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男子科里(Kory Kidwell)在網路上分享，身為農場主人的他經常帶著所養的邊境牧羊犬布魯斯(Bruce)一起去農場探視動物，其中布魯斯最喜歡照顧乳牛的行程。

@kcc42526 Dog locked me out of the truck #dog #farmlife #farmtok #farming #fyp ♬ original sound - KCC

事發當天由於天氣寒冷，科里覺得不適合帶著布魯斯一起去餵牛，便把寵物犬留在車上，沒想到當他準備回到車上時，布魯斯竟然故意把車門鎖住，不管他在車外怎麼哀求都不肯解鎖。

邊牧故意報復主人　網友全挺可愛汪

影片中可看到，科里寒冷天站在車外，不斷拉著門把試著開門，然而不管他說什麼，布魯斯只是坐在副駕上冷冷看著他，後來甚至還別過頭，完全不理會寒冷的科里。

影片自2月28日公布後獲得廣大迴響，許多網友都沒辦法對可愛的布魯斯生氣，「作為布魯斯的法庭指定律師，我們會辯護牠無罪」、「牠看你的眼神，太好笑了」、「狗狗不但斜眼看你，還緩慢地搖了搖尾巴」、「我覺得狗狗在讓你知道，誰才是老大」。

科里表示，他被關在車外一段時間，最後實在沒有辦法，只好請老婆幫忙送車子的備用鑰匙來，才終於解決事件。

關鍵字： 邊境牧羊犬鎖車農場寵物Kory Kidwell肯塔基州

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