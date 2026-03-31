技能點錯！八哥「酷酷掃」超逼真　但就是學不會講話

▲網友家的八哥不會說話，卻很會模仿假咳。（圖／Threads@ting_an_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Ting的寵物八哥「張小樂」是隻聰明的小鳥，但牠的語言天賦卻似乎用錯了地方，不會講話卻學會了一堆跟說話無關的技能。這天飼主的媽媽在牠面前表演咳嗽，沒想到下一秒牠立刻開始「酷酷掃」模仿的超級像。

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▲酷酷掃非常像，不仔細聽根本分不出來。（圖／Threads@ting_an_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不會講話 卻能完美重現假咳

影片中，飼主的媽媽在小樂面前隨口咳嗽了幾下，聲音瞬間被牠完美重現，淡定的神情彷彿在說這只是小菜一碟，逼真到完全聽不出來是鳥在模仿。影片在Threads上爆紅後，飼主乾脆將小樂改名叫「網紅」，受到全家寵愛的牠也是隻愛撒嬌的小鳥，最愛的鳥窩是收起來的門簾，在家自由活動經常「黏」在人身上，但副作用是衣服高機率被鳥大便襲擊。

▲網紅：偶很厲害吧！（圖／Threads@ting_an_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲與鏟屎官一起拍照中。（圖／Threads@ting_an_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲很喜歡把門簾當窩。（圖／Threads@ting_an_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

私底下是隻享受小鳥

此外，網紅還是隻懂的享受的小鳥，下雨天時還懂的去聽天然白噪音助眠。許多網友分享自己家小鳥學說話的各種趣事，「留友聽八哥酷酷掃」、「我們家兩隻凱克只會消防車叫」、「以前家裡養的那隻鳥會跟狗互吠」。

▲冬天還會自己跑到暖爐前取暖。（圖／Threads@ting_an_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在雨天聽著下雨的聲音入睡。（圖／Threads@ting_an_0313提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）