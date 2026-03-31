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浪汪獲救變可愛收藏家　每天精選心愛玩具「布置窗戶」邀鄰居欣賞

浪汪獲救變可愛收藏家　每天精選心愛玩具「佈置窗戶」邀鄰居欣賞。（圖／翻攝自TikTok／nellies_world_）

▲狗狗每天都會挑喜歡的玩具布置窗戶。（圖／翻攝自TikTok／nellies_world_）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做內莉(Nellie)可愛狗狗原本是一隻流浪犬，獲得主人收養後擁有一個快樂的家，還有好多牠最喜歡的玩具，幸福的牠每天都會叼一、兩個最喜歡的玩具到窗戶邊，向路過的鄰居炫耀收藏。

每個玩具都是寶　狗狗每天窗邊布置炫耀

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女主人為可愛的內莉開設專屬帳號@nellies_world_，分享內莉每天都會做的一件特殊習慣。影片中可看到，內莉每天都會精心挑選一或兩個玩具放在窗邊，有時候是恐龍娃娃，有時候是睡衣小熊，甚至還有潔牙骨，每當內莉在展示玩具時，臉上總是會掛著大大的笑容，看起來十分滿意自己挑選的物品。

@nellies_world_ “Omg omg we’ve got a visitor!!” #rescuedog #adoptdontshop #workingdog #relatable #workfromhome ♬ original sound - nellies_world_

在其他影片中還可以看到，內莉不但白天會精心布置窗戶，晚上睡前也不忘跑去玩具區檢查一下玩具的狀況，確保每個玩具都在，即使有些玩具受到毀損，也不可以被主人丟掉。主人還分享，內莉有時候不滿意一開始選擇的玩具，還會不時調整，直到下午才定案。

內莉呵護玩具的可愛行為獲得許多網友喜愛，「牠搖著尾巴，看起來好驕傲」、「太可愛了，真希望能路過看看狗狗的窗戶」、「當你的鄰居好幸福」、「希望每天都有人會去看牠」。

關鍵字： 寵物流浪犬玩具Nellie

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