浪汪獲救變可愛收藏家　每天精選心愛玩具「布置窗戶」邀鄰居欣賞

▲狗狗每天都會挑喜歡的玩具布置窗戶。（圖／翻攝自TikTok／nellies_world_）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做內莉(Nellie)可愛狗狗原本是一隻流浪犬，獲得主人收養後擁有一個快樂的家，還有好多牠最喜歡的玩具，幸福的牠每天都會叼一、兩個最喜歡的玩具到窗戶邊，向路過的鄰居炫耀收藏。

每個玩具都是寶 狗狗每天窗邊布置炫耀

[廣告]請繼續往下閱讀...

女主人為可愛的內莉開設專屬帳號@nellies_world_，分享內莉每天都會做的一件特殊習慣。影片中可看到，內莉每天都會精心挑選一或兩個玩具放在窗邊，有時候是恐龍娃娃，有時候是睡衣小熊，甚至還有潔牙骨，每當內莉在展示玩具時，臉上總是會掛著大大的笑容，看起來十分滿意自己挑選的物品。

在其他影片中還可以看到，內莉不但白天會精心布置窗戶，晚上睡前也不忘跑去玩具區檢查一下玩具的狀況，確保每個玩具都在，即使有些玩具受到毀損，也不可以被主人丟掉。主人還分享，內莉有時候不滿意一開始選擇的玩具，還會不時調整，直到下午才定案。

內莉呵護玩具的可愛行為獲得許多網友喜愛，「牠搖著尾巴，看起來好驕傲」、「太可愛了，真希望能路過看看狗狗的窗戶」、「當你的鄰居好幸福」、「希望每天都有人會去看牠」。