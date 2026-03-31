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「月花5.3萬台幣」送狗上幼兒園學　入學竟然還要排隊

上海有飼主每月花費約1.2萬元人民幣（約新台幣5.3萬元），送犬隻至「狗狗幼兒園」接受訓練與托管。（圖／翻攝自卷史）

▲上海有飼主每月花費約1.2萬元人民幣（約新台幣5.3萬元），送犬隻至「狗狗幼兒園」接受訓練與托管。（圖／翻攝自卷史）

圖文／CTWANT

隨著現代社會生育率下降與生活型態轉變，越來越多民眾選擇飼養寵物作為情感寄託，帶動寵物相關產業發展。在此趨勢下，在大陸上海就有一名20多歲女子因工作繁忙，將家中一隻6個月大的薩摩耶送往「狗狗幼兒園」進行托管與訓練，每月支出約1.2萬元人民幣（約新台幣5.3萬元），引發外界關注。

上海有飼主每月花費約1.2萬元人民幣（約新台幣5.3萬元），送犬隻至「狗狗幼兒園」接受訓練與托管。（圖／翻攝自卷史）

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▲上海有飼主每月花費約1.2萬元人民幣（約新台幣5.3萬元），送犬隻至「狗狗幼兒園」接受訓練與托管。（圖／翻攝自卷史）

綜合《快科技》等陸媒報導，該類機構近年需求增加，部分熱門名額需等待約2至3週才能安排入學，即使願意支付費用，也未必能立即取得名額。據了解，該筆每月1.2萬元人民幣（約新台幣5.3萬元）的費用，主要包含每日188元人民幣（約新台幣830元）的基礎寄養服務，以及每週一次、單次368元人民幣（約新台幣1600元）的親子互動課程，另提供接送寵物的專車服務，形成完整托管體系，但寵物餐食仍需額外付費。

業者提供的服務內容除日常照護外，亦涵蓋性格測試、行為矯正、健康檢查、清潔管理及寵物社交訓練等。課程設計著重於改善犬隻吠叫、撲人及隨地便溺等行為問題，同時培養與其他犬隻互動的能力，飼主亦可透過線上系統即時掌握寵物狀況。

有業內人士指出，「狗狗幼兒園」為近年興起的新型寵物服務模式，與傳統寄養或訓練機構不同，其核心在於結合照護與行為訓練功能。相關收費差異較大，月費從數千元至上萬元人民幣不等。此類高額支出在網路上引發討論，有網友以人類幼兒園費用作比較，關注不同照護成本差異。不過，也有觀點認為，此類消費反映飼主對寵物陪伴與生活品質的重視，本質上屬於情感支出的一部分。

官方數據顯示，寵物市場持續擴大。《2026大陸寵物行業白皮書》指出，2025年大陸城鎮犬貓消費市場規模已達3126億元人民幣，預計至2028年將突破4050億元。另有資料顯示，城鎮寵物數量已達1.26億隻。分析指出，隨著生活型態改變與陪伴需求提升，寵物逐漸由傳統功能角色轉為家庭成員，帶動托管與訓練等延伸服務興起。「狗狗幼兒園」現象亦被視為寵物經濟與情感消費趨勢的縮影。

上海有飼主每月花費約1.2萬元人民幣（約新台幣5.3萬元），送犬隻至「狗狗幼兒園」接受訓練與托管。（圖／翻攝自卷史）

▲上海有飼主每月花費約1.2萬元人民幣（約新台幣5.3萬元），送犬隻至「狗狗幼兒園」接受訓練與托管。（圖／翻攝自卷史）

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