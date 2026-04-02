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充電線被咬爛「急尋兇手」　嫌犯疑似「回到現場」觀察中

記者賈沐蓉／綜合報導

是誰幹的！日本網友きくり飼養了三隻貓咪，這天她發現家裡的充電器被啃出許多齒痕，氣得拍照準蒐證準備找兇手，沒想到疑似拍下嫌疑犯「重返現場」檢視自己成果的身影，目前這段貼文已在X累積超過435萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@kikuri_0513）

▲原PO家的三隻貓咪。（圖／翻攝自X／@kikuri_0513）

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電線遭咬爛　兇手疑似重返現場

照片中， 電線絕緣的塑膠外皮已經被咬得到處都是凹痕，讓原PO忍不住感嘆「究竟是誰…誰會做出這種事…」，但幸運的是它尚未接上電源，如果漏電發生意外將會不堪設想。然而在畫面上方，一隻白色的貓咪悄悄出現在背景中，看似乖巧地坐在地上望著鏟屎官，彷彿正在觀賞自己剛剛的「傑作」。

▲。（圖／翻攝自X/@kikuri_0513）

▲電線被咬爛，兇手疑似正在偷看。（圖／翻攝自X／@kikuri_0513）

奴才承諾將多注意安全

貼文上傳後，許多網友笑說犯人的身分已經很明顯了，「兇手就在我們之間」、「罪魁禍首就在附近」、「是誰呢？好難猜啊」。事後原PO在留言區補充，嫌犯本貓名叫「月」，是隻即將滿1歲的小男生，正處於調皮搗蛋、牙齒很癢的年紀，並承諾之後將會多注意，避免貓咪二度犯案造成危險。

▲。（圖／翻攝自X/@kikuri_0513）

▲飼主表示以後會多加小心，避免讓貓咪亂咬東西。（圖／翻攝自X／@kikuri_0513）

▲。（圖／翻攝自X/@kikuri_0513）

▲家裡的其他貓咪倒是很包容這隻小屁孩。（圖／翻攝自X／@kikuri_0513）

關鍵字： 貓咪充電器啃咬寵物趣事安全提醒

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