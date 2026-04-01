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平常連吸塵器都怕　12歲半盲犬「挺身肉搏野熊」保護全家和動物

平常連吸塵器都怕　12歲半盲犬「挺身肉搏野熊」保護全家和動物。（圖／翻攝自Española Humane）

▲12歲老狗擊退野熊。（圖／翻攝自Española Humane）

記者李振慧／綜合報導

美國新墨西哥州一隻年老、半盲的12歲狗狗，發現有野熊闖入自家農場中，為了保護主人與其他動物，平時連吸塵器都怕的牠竟然挺身和熊搏鬥，成功把熊趕跑但也受了重傷，讓家人們十分心疼。

12歲老狗搏鬥闖入野熊　保護全家人

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事件3月3日發生在新墨西哥州北部哥多華(Cordova)一戶人家，12歲寵物犬Honey為了阻止野熊攻擊家園和農場內飼養的60多隻動物，包含雞、馬和狗，冒著生命危險救了大家。

主人馬丁內斯(Denise Martinez)表示，當天晚上她曾注意到Honey似乎在追蹤著什麼東西，但她看不太清楚，結果隔天早上在車道上發現傷痕累累的Honey，並在圍欄和樹木上看到了抓痕，顯示這裡曾有熊出沒。

馬丁內斯的女兒表示，「Honey的左臉整個腫起來，所以我們把牠轉向右邊，結果看到整個脖子幾乎被撕開，從後頸一直到下方」。

英雄狗多處重傷　獲動物收容所愛心醫治

家人緊急把Honey送醫發現，牠從脖子到臉部遭到了毀滅性的傷勢，還有很深的穿刺傷，由於獸醫治療費用太昂貴，一度擔心他們會無法負擔，幸好後來獲得非營利動物收容所Española Humane幫助，治療後未來仍需要持續數月的照顧。

主人表示，Honey是一名鬥士，幾年前因為被豪豬攻擊導致視力受損，之前也曾感染過犬小病毒(Parvo)，但都倖存了下來，他們非常感謝Española Humane的幫助，才能救了Honey的命。

關鍵字： 老犬野熊新墨西哥州HoneyDenise MartinezEspañola Humane

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