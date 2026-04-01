雄獅滂沱大雨中「憂鬱淋雨」　網熱議：失戀既視感

記者李依融／綜合報導

大陸廣州連日大雨，長隆野生動物世界的獅子意外成為焦點，只見牠在傾盆大雨中「上班」，低著頭鬃毛都被打濕了，看起來非常憂鬱，影片被分享到網路上受到許多人關心，覺得似乎是失戀場景，也擔心獅子淋雨會生病。

這個畫面發生在29日，傾盆大雨中大部分的動物都躲起來了，唯有這頭雄獅佇立在雨中，看起來沒有想要躲避暴雨的威脅，跟人們紛紛躲雨的模樣相當反差。網友見狀覺得這彷彿是動畫片裡的橋段，「獅子也是會失戀的」、「失戀的時候需要淋雨靜一靜」、「想下班卻不敢下班的樣子」。

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▲雄獅淋雨配上憂鬱表情，讓網友為牠想了許多內心戲。（圖／翻攝自微博）



對於獅子淋雨造成的迴響，長隆野生動物世界解釋，動物的欄舍內都有戶外區與遮雨區，動物可以自由選擇在什麼空間活動，所以這個畫面也是出自獅子本身的意願。他們也說，其實有些動物很喜歡下雨天，下雨時反而能展現更多活動樣貌，至於部分網友擔心的「感冒問題」，這頭獅子目前健康良好不需擔心。

值得一提的是，雄獅的鬃毛看起來蓬鬆，是因為牠們會分泌天然的油脂，每頭雄獅的鬃毛硬度也不同，而油脂可以幫助牠們延緩雨水滲透，因此在雨中並不會立刻整個塌掉，還是能保持一定程度的「立體髮型」。

▲獅子鬃毛會分泌天然油脂，因此在雨中仍保持蓬鬆。（圖／翻攝自微博）