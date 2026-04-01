女趁尪出差領養黑貓給驚喜 隔天突然「迸出5小貓」變7寶媽

▲妻子給丈夫驚喜，家中突然多出7隻貓。（圖／翻攝自instagram／thefeatheredporch）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子想給愛貓的丈夫一個驚喜，所以趁對方出差時收養了1隻貓，沒想到當丈夫回到家時，家中竟然有「7隻貓」現身迎接，混亂的情況讓他又驚又喜。

驚喜生日禮 女為丈夫領養小貓

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女網友@thefeatheredporch在網路上分享，因為丈夫一直很喜歡貓，所以她特別趁對方出差時偷偷領養貓咪，想給對方一個難忘的生日驚喜，很幸運地在網路上找到需要幫助的領養小貓訊息，卻被告知要養的話得連小貓的姊妹一起領養。

女子很乾脆答應寄養人的要求，把2隻小黑貓一同帶回飼養，然而隔天早上探望2貓時，家中突然多出5隻小貓，才發現原來其中一隻小貓已經懷孕，意外讓她從2寶媽變成7寶媽。

養2貓突然變7隻 驚喜影片爆紅

影片中可看到，丈夫回到家中時，原PO抱出一隻小貓給他，正當他十分驚喜自己能養貓時，又看到籃子中的一群貓咪瞬間愣住。

溫馨影片曝光後獲得180多萬點閱，網友笑稱，「現在你可以從星期一到星期天為小貓們取名字」、「最喜歡買一送六的活動」、「他的表情從驚喜變成驚嚇」、「這對我來說根本就是美夢成真。」