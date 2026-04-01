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虎斑貓堅持「喝水兼洗頭」奴才認命服務　網友笑：真的防水耶

記者李依融／採訪報導

虎斑貓「魚肚」有個讓人摸不著頭緒的喝水習慣，明明家裡已經有流動飲水機，牠卻偏偏堅持要喝流理台出水管的水，還非得把頭堵在出水口，一邊喝水一邊任憑水流「洗頭」，讓人看了又無奈又好笑。

Threads@tainansalesman分享，魚肚平常喝水時總有自己的一套流程。即使奴才已經先盛了一些水給牠，牠還是執意要從「水源處」飲用，對流理台出水管特別有堅持，怎麼看都不像只是單純想喝水而已。

更讓人忍不住莞爾的是，魚肚每次喝水時，都是直接把頭堵到出水口，任憑流出來的水一路往頭上沖，再由奴才捧水給牠喝。這個「洗頭兼喝水」的怪癖，也讓家人看了滿頭問號，卻又拿牠沒辦法。

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Threads@tainansalesman也表示，他和妹妹在市場賣魚肚，當時在市場撿到這隻貓咪，便替牠取名叫「魚肚」。只是名字已經很有記憶點，沒想到牠連喝水習慣也同樣讓人印象深刻。

網友看到魚肚的行為也笑說，「頭髮真的防水耶」、「洗頭兼喝水，好有效率！」、「肚肚啊～是這樣...但也不是這樣啦！」、「其實是想喝洗頭水？」，也有奴才煩惱自家貓咪不愛喝水，「只要牠喝水，要這樣喝我也甘願幫牠捧水！」。就這樣，魚肚用自己堅持又可愛的一套喝水方式，讓人忍不住會心一笑。

貓咪喝水兼洗頭。（圖／Threads@tainansalesman提供）

▲魚肚的喝水怪癖讓奴才超不解。（圖／Threads@tainansalesman提供）

關鍵字： 喵星人貓奴貓喝水

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