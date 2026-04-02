65歲大象「全身漆粉紅顏料」死亡　網怒批攝影師：這不是藝術

▲粉紅大象死亡，攝影師遭外界批評。（圖／翻攝自Instagram／julia.buruleva）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名攝影師發布一組粉紅大象照片引發外界抨擊，這組於印度齋浦爾市(Jaipur)拍攝的照片中，將一頭65歲母象全身塗上鮮艷的螢光粉紅色，然而幾個月後大象死亡，引發外界質疑攝影師有虐待動物的嫌疑。

藝術還是虐待? 粉紅大象死亡

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俄羅斯女攝影師布魯列娃(Julia Buruleva)去年11月前往印度齋浦爾進行藝術考察，後來在社群網站上發布一系列粉紅大象攝影照，照片曝光後迅速走紅，但也引發動保人士批評。

照片中可看到，65歲母象Chanchal全身被塗滿鮮豔的亮粉紅塗料，一名全身同樣塗滿顏料的女模坐在牠身上拍攝了一系列照片，然而照片曝光幾個月後，傳出Chanchal於2月死亡的消息。

外界批虐待動物 攝影師堅稱使用天然顏料

對於外界批評，布魯列娃堅稱，所使用的顏料是一種叫做古拉爾(Gulal)的有機顏料，強調絕對沒有動物受到傷害，「對於所有擔心大象的人，我們使用的是有機、當地生產的顏料，和當地人在慶典上會使用顏料相同，對所有動物都是安全的」。

雖然沒有任何官方證據顯示大象的死亡與布魯列娃有關，網路上仍有大量網友批評這組作品，「這很殘忍，一點都不美」、「為了讓照片好看，竟然讓動物受這種罪，還不如使用AI」、「這不是藝術，這是動物虐待」、「使用天然顏料無法為你的行為開脫，大象全身皮膚充滿了毛孔而且非常敏感，作為藝術家，你應該能找到更好的創作題材」。