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女主人墜45m懸崖失散　忠心邊牧「原地守候一周」陌生人捐款援救

女主人墜45m懸崖失散　忠心邊牧「原地守候一周」陌生人捐款援救。（圖／翻攝自Facebook／Precision Helicopters Ltd）

▲失蹤一周的狗狗獲救。（圖／翻攝自Facebook／Precision Helicopters Ltd）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一名女子和寵物犬在山區散步時，意外從180英尺（約54公尺）高懸崖墜落，救援人員接獲報案後找到重傷的她，緊急空運送醫，卻沒有尋獲失蹤的寵物犬，如今在眾多陌生人捐款的愛心下，直升機飛行員特別出動任務，在女子當初被發現的地點附近成功找到狗狗。

主人墜崖邊牧失蹤　全網募款救援

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女子潔西卡(Jessica Johnston)3月24日從南島(South Island)西海岸附近一處約180英尺高瀑布墜落，救援人員在瀑布底部一處岩石附近找到重傷的她，然而原本與她一起的邊境牧羊犬莫莉(Molly)卻不見蹤影，無法及時一起帶走寵物犬。

莫莉失蹤的消息立即在當地網路上傳開，許多人都十分關心狗狗下落，後來當地直升機公司Precision Helicopters發起募款活動，表示他們願意出動去尋找莫莉，活動最後成功募得11,000紐西蘭元（約台幣20萬元）。

奇蹟尋獲　邊牧在主人墜落處守護

直升機公司募得足夠費用後，飛行員周二（3月31日）機上帶著獸醫、搜救志工與一隻名叫賓果(Bingo)搜救犬，出發前往山區尋找莫莉，最後成功在瀑布底下，潔西卡當初被發現的地點附近發現虛弱的莫莉。

飛行員牛頓(Matt Newton)表示，任務的困難度其實很高，之前曾3度到該地區搜尋莫莉但都沒有找到，由於當初營救潔西卡時，查看附近都沒有看到莫莉身影，無法確定莫莉當時是否有與潔西卡一起墜崖，還是事後自己找到主人最後出現的地點。

莫莉被發現時雖然有些虛弱，幸好救治後狀態還不錯，目前已經回到仍在養傷的主人身邊。潔西卡在臉書上表示，「莫莉這周真是過得糟透了，不過我們現在都回到家中，在我們的生活被搞得天翻地覆之前，這仍然是一趟很棒的旅行」。

關鍵字： 墜崖搜救邊境牧羊犬募款紐西蘭Precision HelicoptersMatt Newton紐澳要聞

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