流浪貓頭卡塑膠袋「路中央亂竄」　東港警即時戒護解危

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港警分局員警日前執勤時，發現一隻流浪貓頭部受困塑膠袋，在車道上驚慌亂竄險象環生，員警立即上前戒護並協助引導，避免發生交通事故。所幸貓咪在警方守護下順利掙脫束縛，平安逃離現場，也再次提醒民眾妥善處理垃圾，共同守護環境與動物安全。

▲東港警方協助流浪貓脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

東港警分局新園分駐所所長蔡曜陽、警員林靖崴日前執勤行經新園鄉巖仔路段時，發現一隻流浪貓頭部受困於裝有食物殘渣的塑膠袋中，因視線受阻，在車道上驚慌亂竄，情況相當危急。

警方指出，事發地點為交通要道，車輛往來頻繁，若未即時處理，恐釀成交通事故甚至危及貓咪生命安全。員警見狀立即上前戒護，一邊留意來車動向，一邊試圖引導貓咪離開車道，避免牠持續在道路中央亂竄。

就在員警準備進一步靠近協助時，受困的貓咪在掙扎過程中，幸運地自行掙脫塑膠袋束縛，重獲自由。隨後牠迅速奔向路旁草叢，脫離險境，整起事件在員警戒護下順利落幕，未造成人員或交通事故。

警方表示，類似情形多因民眾隨意丟棄裝有食物殘渣的塑膠袋，吸引動物覓食，卻導致牠們誤觸受困，不僅危及動物安全，也可能衍生交通危險。也呼籲民眾，應妥善處理垃圾，避免隨意棄置含有食物殘渣的塑膠袋，以免造成環境污染及動物受困情形。透過從日常生活做起，共同維護環境整潔與生命安全，減少類似意外再次發生。