4月11日國際寵物日　北捷「狗狗友善列車」免關籠帶毛孩一起放電

▲4月11日國際寵物日，北捷開放16班次「狗狗友善列車」。（圖／台北市動物保護處提供）



實習記者陳安榆／綜合報導

2026年4月11日是國際寵物日，台北市動物保護處攜手台北大眾捷運股份有限公司與台北市公共運輸處，推出「狗狗春遊趣」，打造串聯式寵物友善出遊體驗。捷運當天將加開16班次往返淡水至象山的「狗狗友善列車」，無須報名即可搭乘，毛孩配戴牽繩後便可在限定列車中自由活動。

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▲可搭乘「狗狗友善公車」抵達「狗狗春遊趣」現場。（圖／台北市動物保護處提供）



為強化動物保護教育，捷運公司自3月30日起於淡水信義線推出5列動保教育列車，為期3個月，於車廂內張貼相關宣導標語及攜帶寵物搭乘須知。4月11日活動當天13時至17時，北捷紅線將加開「狗狗友善列車」，全線各站皆停靠，犬隻於車廂內繫繩可免關籠，並配置獸醫師、服務及清潔人員隨車提供協助，讓民眾與毛孩能安心同行、輕鬆春遊。

動保處表示，景勤狗活動區為熱門毛孩活動場域，本次特別規劃「毛孩禮儀大考驗」、「毛孩時光小旅行」、「翻出毛孩好習慣」及「毛孩飲食小偵探」等關卡，完成挑戰可獲得紀念照與好禮，現場亦設有互動攤位與宣導活動。提醒飼主參與活動時須遵守相關規範，包括為犬隻配戴牽繩、完成疫苗接種與寵物登記，並善盡照護責任，共同維護安全友善的活動環境，現場也提供免費狂犬病疫苗注射與寵物登記服務。

▲參加「春遊集章換好禮」活動，還能換好禮。（圖／台北市動物保護處提供）



此外，民眾可透過App查詢列車動態，攜帶狗狗搭乘並拍照打卡，即可兌換限量紀念品與捷運點數。公運處亦規劃免費接駁「狗狗友善公車」，往返捷運台北101／世貿站與景勤狗活動區，並加開1路與207路公車班次，提供多元交通選擇。另設有「春遊集章換好禮」活動，完成指定集章即可兌換限量驚喜禮包。

▲搭乘狗狗友善列車時，飼主應善盡看護管理責任。（圖／台北市動物保護處提供）

搭乘狗狗友善列車時，飼主應善盡看護管理責任。本次活動對象僅限犬隻，須自行評估是否適合參與本次活動，並禁止具攻擊性、生病及發情犬隻參加活動。利用「台北捷運Go」APP可以查詢列車位置，只要攜帶狗狗搭乘狗狗友善列車，拍照打卡即可獲得捷米造型磁鐵，詳情請參閱台北市政府官網。