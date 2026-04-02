19歲仍矯健！「英國第一貓」賴瑞鏡頭前抓到老鼠　網讚：最棒官員

▲英國首席捕鼠官賴瑞。（圖／翻攝自X／Larry the Cat）

記者李振慧／綜合報導

英國首席捕鼠官賴瑞(Larry the Cat)近來在英國首相施凱爾(Keir Starmer)發表重要演講時，被媒體拍到也正在草地上「執行公務」，19歲的牠身手依然矯健，沒多久就抓到一隻老鼠，叼在嘴中消失在鏡頭前，用實力回擊外界長期批評牠「不務正業」的質疑。

超萌虎斑貓 賴瑞上任捕鼠官成全球萌寵

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有「英國第一貓」稱號的賴瑞，自2011年從當地動物救援中心Battersea Dogs & Cats Home獲得收養，從此便住在唐寧街10號首相宅邸中，擔任首席捕鼠官一職至今。

‘Perhaps the most interesting thing to happen today in Downing Street!’



GB News Political Editor Christopher Hope reacts to Larry the Chief Mouser to the Cabinet Office catching a mouse outside Keir Starmer’s press conference.



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虎斑貓的賴瑞上任後，因為可愛外型立即獲得超高關注，成為全球爆紅萌寵，然而就像歷年來多任前捕鼠官一樣，也時常因為牠懶散的捕鼠能力遭到外界批評。

歷經6任首相 19歲賴瑞寶刀未老秀實力

高齡19歲的賴瑞，在1日的捕鼠行動中展示了純熟的捕鼠技巧再度引發話題，只見牠一下就撲向老鼠，在草地上玩弄一下後，沒多久便帶著獵物離開，讓許多網友大讚，「只有賴瑞認真做好自己的工作，牠是最棒的首席捕鼠官」、「賴瑞是唯一且重要的政府官員」，甚至還有許多人笑稱，覺得賴瑞比首相更擅長保衛國家。

如今任職約15年的賴瑞，歷經6任首相仍然屹立不搖，待在首相府的時間已超越多位近代英國首相，已成為許多英國人民心中最具代表性的存在，甚至被認為是「唐寧街真正的主子」。