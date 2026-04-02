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主子半夜「死命狂喵」不讓睡覺　女起身查看嚇：竟然被笨橘救命

主子半夜「死命狂喵」不讓睡覺　女起身查看嚇：竟然被笨橘救命。（圖／翻攝自Reddit）

▲女子分享家中貓英雄照片。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人半夜被所養的寵物貓吵醒，她起床餵了3隻貓後，其中一隻橘貓竟然不肯讓她回去睡覺，一度讓她覺得有點惱火，後來拗不過主子只好前去廚房查看，結果意外被貓救了一命。

凌晨不讓睡覺　女被橘貓救命

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主人在國外論壇Reddit上分享，事件發生在某天凌晨，她凌晨4點半醒來，如往常一樣幫所養的3隻貓準備食物，然而當她打算睡回籠覺時，橘貓亞歷杭羅德(Alejandro)卻不讓她睡。

My orange just saved our lives.
by u/purplegoldcat in cats

這名女主人表示，亞歷杭羅德不停用爪子搔著她，並且喵喵叫，一直要讓她跟著去廚房，她最後沒有辦法只好乖乖跟著橘貓，結果看到瓦斯爐竟然開著，一直在漏瓦斯。

別小看橘貓　網讚貓英雄

女子嚇得趕緊把瓦斯爐關起來，並且打開所有窗戶透氣，沒想到竟然是平常家中最笨拙的亞歷杭羅德救了她一命，為了避免再發生類似事件，已經訂購了兒童安全鎖。

亞歷杭羅德的英勇事蹟曝光後，獲得許多網友留言，「牠看起來一點都不笨，超聰明，而且長得也很帥」、「真是隻英雄貓，幸好牠沒讓你回去睡覺，橘貓超棒」、「幸好你有讀懂貓咪的訊號，牠們常以自己的方式告訴我們很多事情，可惜人類時常沒有注意到」。

關鍵字： 橘貓救命Reddit寵物瓦斯

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