裝錯靈魂？陸龜「熱愛泡澡」沖水超chill　澤龜躲超遠死都不碰

▲網友家的蘇卡達象龜愛泡水，澤龜卻超討厭洗澡。（圖／Threads@3custard_85提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads某位網友家飼養著兩隻蘇卡達象龜與澤龜，分別叫做「卡士達」、「阿金」，然而兩隻龜的喜好卻完全相反，彷彿是趁著鏟屎官不注意時悄悄地互換了靈魂。洗澡時間陸龜泡在水裡一臉享受，澤龜卻藏在角落死都不想弄溼身體。

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▲卡士達在做SPA，阿金卻躲在置物籃裡不想碰水。（圖／Threads@3custard_85提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兩龜喜好大不同

浴室中，達達趴在澡盆中享受專屬「蓮蓬頭」SPA，完全不怕水的非常chill。然而應該「水陸兩棲」的阿金卻躲的遠遠的，還設法爬進置物架裡堅持不讓自己碰到水。卡士達媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，可能是自己經常讓龜龜們出來趴趴走，潛移默化下讓阿金變得不喜歡長時間泡水，「並沒有討厭游泳啦，只是跟陸地比沒有那麼喜歡」。

▲正在享受加熱燈的卡士達。（圖／Threads@3custard_85提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿金雖然是澤龜，但因為經常趴趴走變得不喜歡長時間泡水。（圖／Threads@3custard_85提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲卡士達：泡澡讚啦！（圖／Threads@3custard_85提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

各性也是天差地遠

除了對水的偏好不同，兩隻龜的個性也形成強烈對比。卡士達是位慵懶、懂的享受的龜老大，阿金則穩重又活潑，不怕生卻不愛被人抱，連拍照都頗有難度。不過牠們同樣都有著追求自由的靈魂，經常試圖「越獄」撞東西吵鏟屎官，真正放風後又會待在選中的地點許久，讓媽媽好氣又好笑「看來是想要選喜歡的位置」。

▲卡士達在哪裡都很慵懶，搭車也沒問題。（圖／Threads@3custard_85提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿金不喜歡被人抱，非常嚮往自由。（圖／Threads@3custard_85提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在陪家人打麻將的卡士達。（圖／Threads@3custard_85提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）