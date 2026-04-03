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發現陌生便便！非洲象友信、友愷激動鼻子敲地　搬家準備中

記者李依融／綜合報導

睽違近30年，台北市立動物園熱帶雨林區即將迎來局部場地更新，住在這裡的動物們也陸續開始準備搬家。其中，亞洲象「友信」、「友愷」將暫時搬到非洲動物區，在此之前必須先和鄰居非洲象「千惠」展開循序漸進的「氣味見面會」。

為了提升動物福祉、更新老舊設施，並符合國際動物園的專業照養趨勢，台北市立動物園即將更新熱帶雨林區，改善大型草食動物及食肉目動物照養場地。目前居住在熱帶雨林區的動物們，將於今(2026)年陸續搬遷至其他區域，以利工程施作，而亞洲象「友信」與「友愷」，也將暫時搬進非洲動物區的象舍，成為非洲象「千惠」的隔壁室友。

亞洲象友信友愷。（圖/台北市立動物園提供）

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▲友信與友愷聞到陌生大便味，反應相當激烈。（圖／台北市立動物園提供）

亞洲象和非洲象都是聰明又敏感的物種，若貿然讓兩種象直接成為鄰居，可能會造成牠們極度緊張及壓力。照養團隊先從氣味減敏開始，讓「友信」、「友愷」和「千惠」循序漸進認識彼此，先求個「氣味相投」，也替之後的搬遷生活提前暖身。

照養團隊先在兩種象的戶外活動場各取一些沾染氣味的沙土，再互換擺放到彼此場地中。從觀察來看，亞洲象與非洲象對這些「土堆」的氣味都沒有太明顯的反應。接著氣味減敏再升級，直接把對方的糞便放入戶外活動場，因為大象能透過嗅聞糞便，辨識另一頭大象的個體狀態。

亞洲象友信友愷。（圖/台北市立動物園提供）

▲友信與友愷花了很長的時間嗅聞，還不時發出鳴叫、互相溝通。（圖／台北市立動物園提供）

沒想到，亞洲象「友信」、「友愷」初聞非洲象「千惠」的糞便時，反應相當激動，牠們不只花了很長時間嗅聞確認，還不時發出高低頻率鳴叫、用鼻子敲擊地面，彼此積極溝通互動，像是在討論家裡怎麼會突然出現「陌生象」的糞便。相較之下，非洲象「千惠」顯得特別冷靜，仔細嗅聞「友信」、「友愷」的糞便後，只是用象鼻拾起往一旁扔，過了一陣子又回去聞了一會兒，並在附近徘徊，似乎也想辨識留下這坨糞便的主人。

非洲象千惠。（圖／台北市立動物園提供）

▲千惠對陌生糞便味反應冷靜。（圖／台北市立動物園提供）

除了氣味減敏外，亞洲象「友信」、「友愷」暫時搬至非洲動物區前，還會陸續進行其他準備，包括熟悉施工機具聲音、認識新保育員、搬運貨櫃（箱籠）與保定訓練用鐵鍊等。對照養團隊來說，這些一步一步的準備，都是為了讓正式搬家那天能更順利，也盼望「友信」、「友愷」和「千惠」在成為鄰居後，能慢慢熟悉彼此，當上好鄰居。

亞洲象友信友愷。（圖/台北市立動物園提供）

▲友信與友愷將在上半年搬家到非洲動物區，與千惠當鄰居。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園非洲象千惠亞洲象亞洲象友信亞洲象友愷

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