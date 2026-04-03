水牛泥地裡衝刺打滾自嗨　同伴鄙視臉「有事嗎？」爆笑反差

記者李依融／採訪報導

水牛「小菓子」在泥地裡奔跑、跳躍，快樂的模樣像是在草地上奔跑的大狗狗，不過牠的同伴「罔飼」看到這個模樣，投以鄙視眼神，反差的模樣PO上Threads逗笑許多網友，獲得3.8萬讚。

影片中，小菓子在泥巴地理狂奔，每次跑動都濺起高高的水花，接著牠甚至原地躺下打滾，起身又繼續奔跑，體型龐大動作卻相當靈活，彷彿是來到草皮奔跑的大狗狗。在小菓子自嗨的同時，另一頭水牛「罔飼」則一臉鄙視地看向鏡頭，彷彿在說「牠又來了，有事嗎？」，淡定的表情與小菓子的自嗨形成反差。

網友看到牛牛們的反應忍不住笑出來，「第一次看到水牛這麼活潑，快笑死！有夠可愛！」、「牛版的『蛤？』」、「還以為牛的反應都慢慢地，這頭牛吃了什麼？！」。

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Threads@ruiy_1116表示，他們是在宜蘭的農場「牛頭司」，目前園區內有6頭牛，小菓子是其中最活潑的，「牠是小男生，大約9歲，天氣熱、心情好都會像這樣滾泥巴。」@ruiy_1116也解釋，牛的1歲是人的3、4歲左右，別看小菓子很天真活潑，其實已經是成年的牛牛，只是一直「童心未泯」總是樂於散播歡樂給大家。

▲小菓子是隻散播歡樂的水牛。（圖／Threads@ruiy_1116提供）