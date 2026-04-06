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曾目睹阿公「水獺爪抓喉」化魚刺　台灣本島也曾是水獺家鄉

記者賈沐蓉／綜合報導

保育類歐亞水獺曾廣泛分布在全台河流中，雖然僅剩金門還有野生族群，但牠們仍在本島留下許多曾經存在的痕跡。美濃客家文物館收到一位民眾捐贈的水獺前爪，表示這是阿公留下的遺物，曾看親眼過他用來施法化解卡住喉嚨的魚刺。

▲ 。（圖／劉孝伸、李璟泓提供）

▲ 民眾捐贈給美濃客家文物館的水獺爪，曾是捐贈者的阿公拿來化解魚刺的法器。（圖／劉孝伸、李璟泓提供）
▲。（圖／臺北市立動物園提供）

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▲野生歐亞水獺，全台只剩金門仍有族群分布。（圖／臺北市立動物園提供）

前爪曾是除刺法具

捐贈者在信中敘述，傳說美濃河中曾有水獺棲息，但後來逐漸絕跡。小時候家裡經常有人吃魚時被刺卡到，就會跑來請阿公進行「抓喉」儀式，他會先拿一碗水與少許醋混合讓患者喝一口，再拿水獺爪沾水在喉嚨處隔空刮搔，並請他慢慢吞口水，魚刺就會神奇的化掉。距離不遠的小林部落也曾流傳過類似的儀式，當地居民也有人收藏先輩留下的水獺爪。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲臺北市立動物園的歐亞水獺。（圖／臺北市立動物園提供）

在本島已消失近37年

目前已知最後一筆水獺出沒的官方紀錄是在1989年楠梓仙溪上游。現今國立自然科學博物館也收藏著一隻1975年製作的歐亞水獺標本，當時在新北市貢寮區與雙溪區交界，有一隻水獺闖入私人池塘狩獵，遭捕獲後不久便死亡，被製成標本後被採集者在家中存放多年，後來才捐贈給科博館保存。

▲。（圖／翻攝自國立自然科學博物館經典選藏網）

▲曾出現在新北市貢寮區與雙溪區交界的水獺，因進入池塘狩獵被抓捕。（圖／翻攝自國立自然科學博物館經典選藏網）

▲。（圖／翻攝自國立自然科學博物館經典選藏網）

▲被捕後不久就死亡，後來被製成標本。（圖／翻攝自國立自然科學博物館經典選藏網）

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。
 

關鍵字： 標籤:歐亞水獺除刺美濃客家傳說

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