世界最長壽194歲巨龜被爆死訊　獸醫闢謠：活得好好的！

記者李依融／綜合報導

世界上最老的烏龜喬納森(Jonathan)被指稱死亡，享年194歲，這個訊息甚至被外媒《BBC》、《每日郵報》、《今日美國》等報導，然而隨後證實這是冒充獸醫的愚人節詐騙訊息，如今喬納森依然健康地生活在聖赫倫那島(Saint Helena)。

▲喬納森目前生活在聖赫倫那島。（圖／翻攝自St Helena Tourism）



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X上自稱是喬納森獸醫的藍勾勾帳號1日發出喬納森的訃告，「悲痛地告訴大家，我們摯愛的喬納森，世界上最長壽的陸地動物，今天在聖赫倫那島去世了，作為牠多年的獸醫，能照顧牠是我的榮幸，安息吧老朋友，我們會非常想念你」。喬納森是一隻塞席爾巨龜，於1832年孵化，如今已經194歲，是世界上最長壽的陸地動物，因此牠的死訊被多家國際媒體轉發。

▲喬納森於1832年孵化，至今已生活了194年，是已知最長壽的陸地動物。（圖／翻攝自St Helena Tourism）

然而經過證實，真正的獸醫霍林斯(Joe Hollins)隨後澄清喬納森仍健在，他的身分遭到冒充，本人並無使用X的習慣，且這位假獸醫似乎也與加密貨幣詐騙有關，並非單純的「愚人節玩笑」。

聖赫勒拿島州長辦公室為此發出照片，能看到喬納森與新聞網頁合照，顯示自己仍活著，遊客中心官網也發布喬納森餵食影片，消弭群眾的疑惑與擔憂。

▲喬納森的「生存報告」，官方證實牠依然存活。（圖／翻攝自St Helena Tourism）



喬納森目前雖然因為白內障失明，味覺也退化了，但身體仍硬朗，霍林斯在2023年受訪時曾說，喬納森食慾良好，性慾依然旺盛，仍能觀察到牠與其他烏龜交配的情況。實際上喬納森曾有相伴26年的「老婆」弗雷德瑞卡(Frederica)，然而後來才發現這位「老婆」其實也是公的，所以一直未有後代。霍林斯認為，依照喬納森目前的身體狀況，「牠可以活到300歲」。