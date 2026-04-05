8歲拉布拉多進收容所　再次退養竟因為被嫌「太大隻」

▲莫莉很渴望得到主人關愛，卻被送進了收容所。（圖／翻攝自Effingham County Animal Shelter & Control）



記者李依融／綜合報導

拉布拉多米克斯犬莫莉(Molly)被飼主棄養，好不容易找到新主人，卻被嫌「太大隻、掉毛、愛叫」而退養，志工心疼地抱不平，直指「牠只是在做拉布拉多該做的事，關於體型不也是早知道的事？」。

莫莉跟原主人生活了8年，牠的美容師2025年12月得知原主人「不養了」，原因是莫莉不適應家裡有小孩的新生活，甚至提出安樂死的想法，於是美容師聯繫了平常擔任志工的收容所，希望能幫助莫莉。

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收容所工作人員與莫莉短暫相處，就發現牠是「那種只想跟主人親近的狗狗」，無論是依偎在主人身邊、討摸摸，只要有親近的人陪伴，都能讓莫莉感到快樂，因此從生活8年的家進入收容所，讓莫莉非常傷心。

▲莫莉只要跟親近的人在一起，就是牠最大的快樂。（圖／翻攝自Effingham County Animal Shelter & Control）



幾周後渴望被疼愛的莫莉被領養了，看著牠和領養人回家時搖尾巴的模樣，大家都獻上深深的祝褔，很開心莫莉找到永遠的家，然而僅僅2個月後，莫莉又被送回收容所，原因是「太大了、會掉毛、很愛叫」。

志工心疼地說，「莫莉沒有做錯任何事，牠只是在做一隻拉布拉多該做的事」。再次回到收容所讓莫莉非常沮喪，志工們確保提供更多陪伴和散步，讓莫莉開心起來。

▲莫莉因為體型、掉毛和吠叫，再次被送回收容所。（圖／翻攝自Effingham County Animal Shelter & Control）



這時尼克森夫婦出現了，他們1年前失去了黑色拉布拉多犬沙迪(Sadie)，看到莫莉的故事與沮喪的表情非常心疼，立刻送出領養申請。現在莫莉睡在新爸爸媽媽中間，外出時可以帶著心愛的絨毛玩具，每天都會搭車兜風，尼克森夫婦並不介意多多寵愛牠！尼克森夫婦表示，「沒有什麼比老狗的善良靈魂更美好的了」，即使莫莉有些年紀，但對尼克森夫婦來說，一切都是剛剛好的美妙。

▲莫莉幾經波折終於遇到願意懂牠、真心疼愛牠的家人。（圖／翻攝自Effingham County Animal Shelter & Control）