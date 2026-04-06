下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

▲汪保全上班遇到下雨，開始摸魚睡覺。（圖／Threads@min._.805提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads網友min._.805在工場上班，他的狗狗「阿財」也會順便來當保全兼賣萌。最近下雨天於是阿財開始偷摸魚，擅自徵用鏟屎官的露營椅然後呼呼大睡，儘管座位對阿財來說太小，但牠總是能「喬」出一個最舒服的睡姿。

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▲雖然椅子很小，但阿財總是能找到最舒服的姿勢。（圖／Threads@min._.805提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

下雨天宜摸魚打瞌睡

影片中，阿財整隻歪七扭八的擠在小小的座位裡，四腳朝天躺的不成狗樣，肚子打開整隻汪看起來非常享受，甚至還有天然的雨聲白噪音助眠，悠哉的似乎完全忘記自己是來上班的。飼主在留言中補充，阿財雖然看似在偷懶，但其實有車聲還是會很盡責的醒來，露營椅原本也是給自己用，某天毛孩就悄悄自己爬上去，「我就只好拿另一張出來坐」。

▲雖然在睡覺，但還是有警戒心。（圖／Threads@min._.805提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聽見車聲瞬間醒過來。（圖／Threads@min._.805提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奴才上班好羨慕

雖然阿財沒有因為睡覺玩忽職守，但不能偷懶的鏟屎官還是羨慕又忌妒，「我在上班牠在睡覺，看的很眼紅」。不少網友也笑說這位員工很聰明，知道小偷雨天不上班，「這是負責耍可愛的保全嗎」、「公司福利，沒事可以睡覺」、「這麼可愛，把牠抱走應該不會被發現」。

▲阿財：睡姿都被看光光了好害羞！（圖／Threads@min._.805提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）