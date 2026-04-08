新人婚禮伴手禮送「活體小雞」！還染成五顏六色...挨轟殘忍

▲印尼一對新人婚禮用五顏六色的活體小雞當伴手禮，遭網友痛批慘忍。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新人舉辦婚禮都會精心準備「婚禮小物」，象徵著滿滿祝福，不過近日印尼爆出婚禮小物竟是「活體小雞」，且還被染的五顏六色，面曝光，大票網友撻伐準新人。

綜合當地新聞報導，一對新人為了招待遠道而來的賓客，絞盡腦汁，特別準備盒裝活體小雞作為婚禮小物，只見每隻小雞被裝在棕色紙盒內分送。

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據網路瘋傳的影片可見，婚禮小物除了荒唐送活體小雞外，小雞甚至疑似經過人工染色處理，畫面曝光迅速在社群平台瘋傳，引發大票網友撻伐。

不少地方網友驚訝表示，「太殘忍」、「參加婚禮拿過很多喜糖，小雞還是第一次見」；也有人無奈直呼「帶回家等於多了一份責任」，痛批新人行為涉及虐待動物。

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