ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

新人婚禮伴手禮送「活體小雞」！還染成五顏六色...挨轟殘忍

印尼一對新人婚禮荒唐用五顏六色的活體小雞當伴手禮，遭網友痛批慘忍。（翻攝畫面）

▲印尼一對新人婚禮用五顏六色的活體小雞當伴手禮，遭網友痛批慘忍。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新人舉辦婚禮都會精心準備「婚禮小物」，象徵著滿滿祝福，不過近日印尼爆出婚禮小物竟是「活體小雞」，且還被染的五顏六色，面曝光，大票網友撻伐準新人。

綜合當地新聞報導，一對新人為了招待遠道而來的賓客，絞盡腦汁，特別準備盒裝活體小雞作為婚禮小物，只見每隻小雞被裝在棕色紙盒內分送。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據網路瘋傳的影片可見，婚禮小物除了荒唐送活體小雞外，小雞甚至疑似經過人工染色處理，畫面曝光迅速在社群平台瘋傳，引發大票網友撻伐。

不少地方網友驚訝表示，「太殘忍」、「參加婚禮拿過很多喜糖，小雞還是第一次見」；也有人無奈直呼「帶回家等於多了一份責任」，痛批新人行為涉及虐待動物。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
爆料「很多女優會開始接S」　前AV導演揭麻豆傳媒倒閉6大關鍵原因　
300萬YTR認外遇！絕美小三照片瘋傳　震碎三觀「真實身分曝光」全網懵了
叫救護反遭凌辱！火辣女星揭「男救護員脫褲性侵」強拍裸照內幕　凌晨限動訴心聲

關鍵字： 活體小雞染色鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

新人婚禮伴手禮送「活體小雞」！還染成五顏六色...挨轟殘忍

再也不會回收容所　浪汪獲收養「甜笑入睡」網感動：終於安心了

8歲拉布拉多進收容所　再次退養竟因為被嫌「太大隻」

平常連吸塵器都怕　12歲半盲犬「挺身肉搏野熊」保護全家和動物

虎斑貓堅持「喝水兼洗頭」奴才認命服務　網友笑：真的防水耶

冰箱食物莫名失蹤　女監視器拍到「毛毛神偷團」被抓包秒賣萌

「帶我一起走」鬥牛犬打包小豬娃娃　圓滾滾身材塞爆行李箱萌翻

床單剛洗好「被貓搶先試用」　舉手手躺好睡姿跟人一樣

曾目睹阿公「水獺爪抓喉」化魚刺　台灣本島也曾是水獺家鄉

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

亞洲象與非洲象搬家前準備

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

阿金急吃零食敷衍做指令　躺下後秒彈起要肉媽傻眼

新人婚禮伴手禮送「活體小雞」！還染成五顏六色...挨轟殘忍

再也不會回收容所　浪汪獲收養「甜笑入睡」網感動：終於安心了

床單剛洗好「被貓搶先試用」　舉手手躺好睡姿跟人一樣

冰箱食物莫名失蹤　女監視器拍到「毛毛神偷團」被抓包秒賣萌

寺廟橫樑突斷裂！大馬少女「陪家人做志工」　當場遭活活砸死

通緝逃亡還炒股撈2.6億　股市名人「PETER陳」助女友當上副董事長

馬斯克控OpenAI偏離初衷　要求罷免執行長、撤換管理層

85度C母親節推杜拜巧克力蛋糕　亞尼克用紅寶石奢華現身

徐若熙今再登板衝2連勝　日職兩戰兩勝台灣只有郭俊麟做到

不相信習近平希望戰爭！　袁健生隨鄭訪陸：感謝北京善意

快訊／潛伏期滿！高雄毒春捲再增16人就醫　累計173人受害

減重只靠瘦瘦針恐流失肌肉　診所數據揭「飲控搭配」仍是關鍵

顯卡壞了拿去烤箱加熱？180度烤12分鐘竟復活　專家警風險高

快訊／拖垮朱海君！NONO涉性侵4度出庭　被問離婚低頭衝上車

寵物動物熱門新聞

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

婚禮伴手禮送「活體小雞」！五顏六色遭轟慘忍

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

8歲拉拉被嫌太大隻　遭退養好沮喪

平常連吸塵器都怕　12歲犬「肉搏野熊」保護全家

虎斑貓喝水兼洗頭　網笑：真防水

冰箱食物莫名失蹤 女監視器拍到「毛毛神偷團」

鬥牛犬想一起旅行　打包小豬娃娃塞爆行李箱

床單剛洗好　結果被主子搶先試用

水獺爪遺物　曾是先人除刺神器

65歲象「全身漆粉紅顏料」死亡　攝影師挨批

狗狗每天精選心愛玩具　「布置窗戶」邀鄰居欣賞

要拍全家福「狗狗卡C位回眸笑」

發現陌生便便！非洲象激動鼻敲地

讀者迴響

熱門新聞

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

婚禮伴手禮送「活體小雞」！五顏六色遭轟慘忍

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

8歲拉拉被嫌太大隻　遭退養好沮喪

平常連吸塵器都怕　12歲犬「肉搏野熊」保護全家

虎斑貓喝水兼洗頭　網笑：真防水

冰箱食物莫名失蹤 女監視器拍到「毛毛神偷團」

鬥牛犬想一起旅行　打包小豬娃娃塞爆行李箱

床單剛洗好　結果被主子搶先試用

水獺爪遺物　曾是先人除刺神器

65歲象「全身漆粉紅顏料」死亡　攝影師挨批

狗狗每天精選心愛玩具　「布置窗戶」邀鄰居欣賞

要拍全家福「狗狗卡C位回眸笑」

發現陌生便便！非洲象激動鼻敲地

心愛毛孩過世　男安樂死名單「驚見分身汪」

熱門寵物影片

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

亞洲象與非洲象搬家前準備

亞洲象與非洲象搬家前準備

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面