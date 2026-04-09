ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

愚人節自製「貓砂盆」創意料理　賣相太逼真：三貓看傻眼超震驚

▲愚人節自製「貓砂盆」創意料理　賣相太逼真：三貓看傻眼超震驚。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愚人節自製「貓砂盆」創意料理，逼真到貓貓們全傻眼。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市一間中途貓咪餐廳在愚人節時試賣「貓砂盆」造型的創意料理，使用自製巧克力布朗尼搭配原味米香，賣相超逼真，就連店內的貓咪也都當場看傻眼。貼文發布後，許多網友留言表示「總覺得有一股臭味透過屏幕傳出來」，毛孩超震驚的表情引發熱議。

▲愚人節自製「貓砂盆」創意料理　賣相太逼真：三貓看傻眼超震驚。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲材料對了就可以很精準的模擬出豆腐沙貓砂盆的感覺。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

舞喵和《ETtoday寵物雲》分享，該店為中途咖啡廳，平時收容多隻貓咪，這次貼文中出現的包括等待認養中的1歲9個月橘貓米克斯「墩墩」，以及兩隻9歲的店貓「黑虎」與緬因米克斯「妹妹」。三隻貓個性穩定、親人也親貓，但面對這道「特殊料理」，反應卻明顯與平常不同。

▲愚人節自製「貓砂盆」創意料理　賣相太逼真：三貓看傻眼超震驚。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲其實妹妹平時都是這種「靈魂不在線」的表情。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其中妹妹平時常被形容「靈魂不在線」，總是眼神放空地在店裡走來走去。這次牠卻罕見露出明顯震驚的表情，讓飼主笑說「牠真的以為我在吃排泄物」，於是忍不住拍下畫面，甚至還故意多吃幾口觀察牠們的反應。逗趣互動也讓整起事件多了幾分荒謬又真實的趣味。

▲愚人節自製「貓砂盆」創意料理　賣相太逼真：三貓看傻眼超震驚。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲9歲的店貓黑貓「黑虎」。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Threads上有不少人回覆串文，紛紛留言「貓咪：媽媽是餓壞了嗎？」、「要不，我幫媽媽現做個熱的吧」、「貓：人類你已經需要吃這個了嗎？」、「妹妹真的好震驚XD」、「會不會這樣以後牠們上完廁所就不埋沙了」，幾隻毛孩圍在一旁觀察，聽見米香掉落的聲音以為是零食但又沒有味道，神情充滿困惑的模樣超滑稽。

關鍵字： 貓砂盆甜點中途之家愚人節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【淪詐團車手】21歲啦啦隊甜心 素顏上法院慘賠！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

亞洲象與非洲象搬家前準備

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

狗狗也會路怒？跳上駕駛座狂按喇叭　網笑：還好不會開車

研究：小琉球海龜約15%曾受傷　近3/4傷口是人為造成

愚人節自製「貓砂盆」創意料理　賣相太逼真：三貓看傻眼超震驚

主人拿爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食爆紅：給我吃一口

耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例

野放首例！台灣黑熊媽媽中陷阱...幼熊不肯離開　2熊同日重回山林

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

前肢先天90度彎曲！收容所超萌「暴龍貓」被嫌棄　志工PO網幫找家

車頂長出「憤怒鳥」呆萌圓滾滾　嬌小外表下竟是夜間獵手

乘客抱怨「好像有東西掉出來」　司機打開後車箱驚見活蟒蛇

LIVE／白沙屯媽今夜「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

快訊／川普發火再點名　開砲北約「不懂事」

亞錦賽混雙史詩級突破！兩組台將首度攜手挺進8強　全英冠軍葉詹配苦戰憾負日本

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

短劇男神道歉！還原「空白劇本」真相　求粉絲：別網暴工作人員

烈嶼轉運中心恐淪蚊子館？議員質疑觀光處：招商慘淡、服務少數人

劉冠廷將對談梁朝偉「焦慮到失眠」！　凌晨3點驚醒吐心聲：想推掉

愛心餐「沒肉」竟吞1星負評！老闆揭7年付出哽咽：真的很難過

林莎解放低胸被拍「深溝事業線」！　網一看暈了：福利給太好

漫畫感G-SHOCK好酷 　藝術家2D設計吸睛

寵物動物熱門新聞

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

耳朵快比身體大　奶汪擁「超大招風耳」爆紅

台中抓獲移工賣狗肉　竟掃到晶片

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

車頂長出憤怒鳥竟是全台最小猛禽

前肢90度彎曲　志工幫超萌「暴龍貓」找家

看到爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食

8歲拉拉被嫌太大隻　遭退養好沮喪

乘客抱怨「有東西掉出來」　車上發現活蟒蛇

愚人節貓砂盆甜點　三貓看傻眼

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

65歲象「全身漆粉紅顏料」死亡　攝影師挨批

讀者迴響

熱門新聞

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

耳朵快比身體大　奶汪擁「超大招風耳」爆紅

台中抓獲移工賣狗肉　竟掃到晶片

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

車頂長出憤怒鳥竟是全台最小猛禽

前肢90度彎曲　志工幫超萌「暴龍貓」找家

看到爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食

8歲拉拉被嫌太大隻　遭退養好沮喪

乘客抱怨「有東西掉出來」　車上發現活蟒蛇

愚人節貓砂盆甜點　三貓看傻眼

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

65歲象「全身漆粉紅顏料」死亡　攝影師挨批

主子半夜不讓睡　女查看嚇：被笨橘救命

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面