愚人節自製「貓砂盆」創意料理　賣相太逼真：三貓看傻眼超震驚

▲愚人節自製「貓砂盆」創意料理，逼真到貓貓們全傻眼。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

新北市一間中途貓咪餐廳在愚人節時試賣「貓砂盆」造型的創意料理，使用自製巧克力布朗尼搭配原味米香，賣相超逼真，就連店內的貓咪也都當場看傻眼。貼文發布後，許多網友留言表示「總覺得有一股臭味透過屏幕傳出來」，毛孩超震驚的表情引發熱議。

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▲材料對了就可以很精準的模擬出豆腐沙貓砂盆的感覺。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



舞喵和《ETtoday寵物雲》分享，該店為中途咖啡廳，平時收容多隻貓咪，這次貼文中出現的包括等待認養中的1歲9個月橘貓米克斯「墩墩」，以及兩隻9歲的店貓「黑虎」與緬因米克斯「妹妹」。三隻貓個性穩定、親人也親貓，但面對這道「特殊料理」，反應卻明顯與平常不同。

▲其實妹妹平時都是這種「靈魂不在線」的表情。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其中妹妹平時常被形容「靈魂不在線」，總是眼神放空地在店裡走來走去。這次牠卻罕見露出明顯震驚的表情，讓飼主笑說「牠真的以為我在吃排泄物」，於是忍不住拍下畫面，甚至還故意多吃幾口觀察牠們的反應。逗趣互動也讓整起事件多了幾分荒謬又真實的趣味。

▲9歲的店貓黑貓「黑虎」。（圖／網友＠camulet2017提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Threads上有不少人回覆串文，紛紛留言「貓咪：媽媽是餓壞了嗎？」、「要不，我幫媽媽現做個熱的吧」、「貓：人類你已經需要吃這個了嗎？」、「妹妹真的好震驚XD」、「會不會這樣以後牠們上完廁所就不埋沙了」，幾隻毛孩圍在一旁觀察，聽見米香掉落的聲音以為是零食但又沒有味道，神情充滿困惑的模樣超滑稽。