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床單剛洗好「被貓搶先試用」　舉手手躺好睡姿跟人一樣

記者賈沐蓉／綜合報導

本喵先幫你試躺！日本某位網友家裡養了三隻貓，這天他剛剛更換完寢具，立刻被其中一隻名叫萊姆（ライム）的橘貓徵用，衝進被窩裡舒舒服服的躺好，手手還學人類睡覺一樣放在棉被上，完全不在乎布料是否會被弄得到處都是毛。

▲。（圖／翻攝自X／@Purp1eKey）

▲原PO家的三隻貓，從左至右分別是橘貓ライム、虎斑コジロ、拉邦貓あずき。（圖／翻攝自X／@Purp1eKey）

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寢具剛換新　被貓主子搶先適用

照片中，ライム微微瞇著眼睛，一臉滿足地躺在柔軟的棉被裡，前爪還自然地放在棉被上，姿勢優雅得像在等人幫忙提供蓋被服務。那副陶醉的神情也說明了牠對床鋪的舒適度非常滿意。然而在貓咪的攪局下，原本好不容易變乾淨的床單現在基本等於白洗，後來家裡其他貓也陸續前來光顧，讓鏟屎官只能苦笑「這是我剛洗的床單…」。

▲。（圖／翻攝自X／@Purp1eKey）

▲萊姆看見奴才換了新床單，立刻搶先試用。（圖／翻攝自X／@Purp1eKey）

▲。（圖／翻攝自X／@Purp1eKey）

▲後來還叫其他貓一起來享受。（圖／翻攝自X／@Purp1eKey）

奴才的床永遠比較好躺

原PO將該則貼文分享至X平台，吸引了超過199萬次點閱。許多網友也笑說貓咪真的最清楚哪里最適合休息，「在裡面看起來很舒服呢」、「喵皇：人類，床不錯」，更有人表示說不定コジロ是好心想幫奴才暖床，「他在幫忙暖床呢」。

▲。（圖／翻攝自X／@Purp1eKey）

▲萊姆：奴才的床就是我的床～（圖／翻攝自X／@Purp1eKey）

關鍵字： 橘貓貓咪睡姿寢具搶佔洗床單萌寵趣事

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