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冰箱食物莫名失蹤　女監視器拍到「毛毛神偷團」被抓包秒賣萌

冰箱食物莫名失蹤　女監視器拍到「毛毛神偷團」被抓包秒賣萌。（圖／翻攝自TikTok／rascal_catts）

▲女子意外發現冰箱食物失竊真相。（圖／翻攝自TikTok／rascal_catts）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來發現，放置在家中冰箱中的解凍生肉一直莫名消失，卻找不到凶手，讓她決定在冰箱附近設置監視器，結果成功逮到4個讓她意想不到的「毛毛神偷團」，可愛影片爆紅。

黑白貓帶頭　4貓聯手變身「冰箱大盜」

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從這名女子在TikTok上分享的影片中可看到，她在家中架設好攝影機後，便偷偷躲在冰箱附近觀察，結果家中所養的4隻寵物貓竟然變身「冰箱大盜」，聯手打開冰箱。

@rascal_catts I had to lock down the fridge i store their defrosted raw food when I caught this. I kept thinking I didn't shut the door enough but cats are too smart! ???? #tiktok #cats #funny #cat #fyp ♬ Sneaky Shenanigans - Solis

負責帶頭的黑白貓，身手矯健地爬到冰箱把手上，試圖用前爪把冰箱門扯開，另外3隻貓咪也緊張地待在下方，密切觀察黑白貓的行動，彷彿隨時準備要給予支援。

4貓開冰箱被抓包　網笑：根本《寵物當家》

就在貓咪們以為能成功把冰箱門打開時，突然發現事情不對勁，原來精明的主人早就把2個冰箱門都綁起來，牠們驚慌地四處張望，才發現自己的犯行全被主人抓包，立刻擺出無辜的樣子希望能逃過懲罰。

可愛影片獲得1千2百多萬點閱，許多網友笑稱，「這是組織性犯罪」、「很明顯，一看就知道誰是主謀」、「這群貓咪真是太調皮了」、「這根本就是動畫《寵物當家》的情節」。

關鍵字： 寵物冰箱偷肉神偷冰箱大盜

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