再也不會回收容所　浪汪獲收養「甜笑入睡」網感動：終於安心了

▲狗狗的安心笑容令網友感動。（圖／翻攝自TikTok／al3xis.444）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子分享一隻救援犬獲得收養後的溫馨故事，所養的寵物犬Churro原本是被送到動物收容所中的流浪犬，雖然曾有過不愉快的過去，來到她家後卻很快適應，就連在睡夢中都露出幸福笑容，感動許多網友。

終於安心了 浪汪在新家幸福入睡

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子海耶斯(Alexis Hayes)在TikTok上分享，發現所養的寵物犬Churro離開動物收容所後，在新家過得十分開心，或許是知道自己再也不會回到收容所中，終於找到安心的歸屬，每次在睡夢中都會露出微笑。

影片曝光後，溫馨影片令許多網友感動，「牠知道自己是被寵愛的」、「領養代替購買」、「牠長得和我一個月前去世的毛孩好像，祝福你們未來能一起創造很多美好的回憶」、「謝謝你給了牠一個充滿愛的家」。

海耶斯向當地媒體Newsweek表示，她今年1月失去了一隻所養的寵物犬，在遇到Churro之前，原本對動物收容所中的大型犬有點懼怕，但Churro改變了她的想法，「認識牠以後，發現牠根本是個小寶貝，牠比我以前收養過的小型犬都還要可愛十倍」。

