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水閘擋住迴游路　荷蘭邀網友「幫魚按門鈴」完成遷徙大事

記者賈沐蓉／綜合報導

每年3至4月，荷蘭烏特勒支（Utrecht）就會開始一項名為「魚門鈴」的計畫，讓網友們在線上邊看直播，順便幫正值產卵季的魚群「按門鈴」，提醒管理員打開運河水閘讓牠們通行。從2021年以來已吸引超過270萬世界各地的網友參與。

▲。（圖／翻攝自Visdeurbel）

▲控制著運河船隻通行的水閘，但也阻擋了魚群的迴游。（圖／翻攝自Visdeurbel）

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魚群滯留求通關 全球幫忙按門鈴

根據官網Visdeurbel的說明，每年春季數以千計的魚類會沿著荷蘭烏特勒支（Utrecht）的運河遷徙回產卵地。不過水閘為了配合船隻通行大多要保持關閉，讓魚群只能在門口乾等，甚至可能成為掠食者的目標，於是當地的生態學家奈絲（Anne Nijs）及馮赫克倫（Mark van Heukelum）在水閘附近裝設水底攝影機，邀請網友只要看見魚群等待，就按下數位門鈴通知管理員。

▲。（圖／翻攝自Visdeurbel）

▲正在打開水閘的管理員。（圖／翻攝自Visdeurbel）

▲。（圖／翻攝自Visdeurbel）

▲在水閘前等著開門的魚。（圖／翻攝自Visdeurbel）

幫魚開門順便紀錄生態

除此之外，攝影機也意外成為觀察運河生態的窗口，目前已發現至少有20種魚類出沒，最常見的包括鯽魚、鱂魚、藍鰈、鱸魚、梭魚和紅眼魚，也曾發現鰻魚、歐洲鯰魚這種比較罕見的魚類。同時官網也提供了一點「找魚小撇步」，在黃昏夜晚是魚類最活躍的時段、4月初更是數量高峰，晚上如果夠幸運還有機會看見鰻魚、鼓眼魚這種特別的魚類。

▲。（圖／翻攝自Visdeurbel）

▲鱸魚正在鏡頭前閒晃。（圖／翻攝自Visdeurbel）

▲。（圖／翻攝自Visdeurbel）

▲在夜間出沒的鰻魚。（圖／翻攝自Visdeurbel）

關鍵字： 標籤:魚門鈴荷蘭運河魚群遷徙生態保育線上直播

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