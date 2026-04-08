乘客抱怨「好像有東西掉出來」　司機打開後車箱驚見活蟒蛇

▲司機在車上發現活蛇。（圖／翻攝自Exeter Township Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州近來發生一起特殊案件，一名Uber司機忙碌一整天，載完客人後發現車上竟然藏著不速之客，一條活蟒蛇出現在他的後車箱中，嚇得他立即報案。

後車箱發現活蛇 司機驚嚇報案

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埃克塞特鎮區(Exeter Township)警方4日接獲案件，伯克郡(Berks)一名Uber司機在後車箱中發現一條活球蟒(Ball python)。照片中可看到，這條球蟒的身形不小，身上有著黃色與黑色的紋路，模樣看起來十分嚇人。

這名司機告訴警方，前一天晚上他在當地一爬蟲展上載了2名乘客，途中一名乘客曾表示「包包好像有東西掉出來」，要求停車查看，但由於當時的路段無法靠邊停車，只好繼續往前開。

蟒蛇搭便車 警火速到場制伏

司機回家後，把車停在車庫中便離開，直到隔天早上打開後車箱，才發現活蟒蛇。警方到場後，沒多久就安全把這條蛇控制住，並安排了妥善照顧，事件沒有人受傷，目前無法得知球蟒有沒有和主人團圓。

專家表示，球蟒是一種分布於非洲的蟒蛇，由於無毒、不會對人類造成威脅所以常被當作寵物飼養。雖然如此，蟒蛇搭車的事件仍令不少人覺得驚嚇，提醒民眾攜帶寵物外出時務必妥善看管。