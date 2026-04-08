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車頂長出「憤怒鳥」呆萌圓滾滾　嬌小外表下竟是夜間獵手

▲。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲民眾將車停在路邊後離開，回來就發現車頂多出一隻「憤怒鳥」。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

在新北市三芝區貝殼廟附近，有民眾在路邊臨時停車，回來竟發現原地多出一顆「憤怒小毛球」。一隻小型貓頭鷹表情呆萌、眼神放空的坐在車頂，外型神似「憤怒鳥」本尊，但因為牠遲遲沒有飛走，該民眾擔心是否有異狀，於是趕緊通報動保單位請求協助。

▲。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

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▲民眾發現牠一動不動，於是趕快向動保處通報。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

原來只是夜貓子在休息

在新北市政府動物保護防疫處協助下，小貓頭鷹被送往三芝動物之家安置與檢查，這才確認牠是台灣體型最小的猛禽「鵂鶹」。幸運的是牠的精神與身體狀況相當良好，外表也無明顯外傷，推測只是夜間活動後找地方暫時休息，剛好落腳在人類的車頂上。經過幾天觀察與補充體力，確認這隻鵂鶹擁有野外生存能力，這才讓牠重返山林繼續生活。

▲。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲體型小到能被一手捧住。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

萌萌外表下超能打

鵂鶹為台灣特有亞種，體長僅有15公分，由於圓滾滾的外型被暱稱為「小葫蘆」。屬於保育類野生動物的牠偏好棲息於高大樹木與密林環境，經常利用樹洞繁殖，在新北市三峽、坪林、雙溪及貢寮等山區林地皆有發現。儘管鵂鶹外表只有拳頭大小，卻是位敏捷兇猛的「夜間獵手」，主要以昆蟲、蜥蜴及小型鳥類為食，是森林生態系中的重要一環。

▲。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲雖然外型嬌小，卻是非常厲害的夜間獵手。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

動保處提醒　遇見需幫助野生動物請通報

新北市動保處呼籲，如果民眾發現疑似受傷或受困之野生動物，應保持適當距離、避免干擾，可先拍照記錄並撥打1959動保專線或（02）2959-6353通報，由專業人員評估與處置，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成二度傷害。動保處24小時專線提供動物救援服務，持續守護野生動物安全，攜手市民打造友善動物城市。

關鍵字： 鵂鷹新北動保貓頭鷹野生動物保育

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