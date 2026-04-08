前肢先天90度彎曲！收容所超萌「暴龍貓」被嫌棄　志工PO網幫找家

▲收容所貓咪有著特殊外型。（圖／翻攝自Instagram／mspca.angell）

記者李振慧／綜合報導

美國麻州當地動物收容所內一隻叫做Chance的虎斑貓，不但長相可愛，個性又溫和卻乏人問津，志工懷疑是因為牠的特殊殘疾，前臂呈現90度彎曲，但他們覺得這樣的Chance看起來就像一隻超萌小暴龍，完全無損牠的可愛。

前肢先天彎曲 「暴龍貓」特殊外型遭冷落

[廣告]請繼續往下閱讀...

麻州動物收容所非營利組織MSPCA-Angell近來在網路上分享，收容所來了一隻可愛的虎斑貓Chance，約10歲的牠外型十分可愛，個性也很乖巧，工作人員原本期待牠很快就會獲得收養，卻在收容所中待了1個月。

工作人員表示，Chance由於前肢先天90度彎曲，讓牠的模樣和一般貓咪相比之下比較特別，但其實牠的身手十分敏捷，只要需要一些幫助就能輕鬆跳上貓跳台，希望大家不要因為外型而放棄牠。

別因為外型就放棄 殘疾貓獲得新家

貼文曝光後，可愛的Chance果然受到大家的注意，許多網友稱讚「牠非常可愛，有一張天使般的臉龐」，還有許多網友分享收養殘疾貓的經驗，「我家的貓也有骨骼發育不全症，但牠大部分時間都沒有什麼問題，如今已經18歲了，快來收養這個可愛的孩子吧」。

收容所人員表示，在網路的幫助下，Chance如今已被成功收養，收養牠的是一對好心夫妻，對方家中還有飼養2隻狗、2隻寵物鼠和1隻貓，是一個充滿愛的大家庭，Chance也很快就適應了新環境，享受著擁有家人的新生活。