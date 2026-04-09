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猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

▲▼猩猩界的木村拓哉。（圖／翻攝X／@EHwqwINCWywg4to）

▲「猩猩界的木村拓哉」近日在社群網站爆紅。（圖／翻攝X／@EHwqwINCWywg4to）

記者葉國吏／綜合報導　

曾紅遍全球的「帥哥猩猩」夏巴尼，近期被日本網友發現，牠的13歲兒子清正（Kiyomasa）完美繼承優良基因，無論是神情或手勢都充滿男星架勢，在社群引發熱議，甚至有人說牠根本就是猩猩界的木村拓哉

近日社群平台 X 上一段影片瘋傳，拍攝地點位於愛媛縣名古屋市的「東山動植物園」。畫面中一頭猩猩靠坐在牆邊，側臉神情桀驁不遜，接住飼育員投擲的食物後，還會先帥氣把玩才開吃，完全展現出巨星風采。

父子神韻如出一轍

這段影片累積超過1800萬次瀏覽，原PO透露這頭猩猩就是夏巴尼的親生兒子。不少網友看完驚呼「被帥暈了」，大讚牠擁有放蕩不羈的靈魂，更有人形容牠根本就是猩猩界的木村拓哉，讓東山動植物園再度成為朝聖地。

網友對清正的長相讚不絕口，直言這根本是好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）等級的顏值，甚至開玩笑說「DNA遺傳因子太驚人」。清正優雅接住番茄的動作更被瘋傳，讓原本就很有名氣的「猩二代」身分更加閃耀。

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