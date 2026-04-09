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野放首例！台灣黑熊媽媽中陷阱...幼熊不肯離開　2熊同日重回山林

▲▼工作人員進行黑熊野放前整備作業，確保作業安全與順利。(圖／花蓮分署提供，下同)

▲母熊烏莉（Uli）順利野放，重返山林。

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉太平村一對台灣黑熊母女，歷經逾一年救援、醫療、照養與野化訓練後於4年月8日同步野放重返山林，締造台灣首例「母女熊同日野放」案例，為台灣黑熊救援、照養及野放工作累積寶貴經驗。

林業及自然保育署花蓮分署表示，去年3月接獲通報，一隻成年母熊於山區誤中套索陷阱，花蓮分署隨即會同野灣東部野生動物救傷中心醫療團隊及在地族人展開救援，並成功送抵中心治療照養。由於過程中，族人另通報附近還看到有幼熊徘徊，經花蓮分署設置紅外線自動相機監測確認後，於同年3月30日成功捕捉當時體重僅11.5公斤、尚未離乳的幼熊，後續並經分子生物學鑑定確認兩者為母女關係。

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▲▼工作人員進行黑熊野放前整備作業，確保作業安全與順利。(圖／花蓮分署提供，下同)

▲▼工作人員進行黑熊野放前整備作業，確保作業安全與順利。(圖／花蓮分署提供，下同)

花蓮分署指出，幼熊因當時尚未離乳，由野灣團隊持續接手照養並進行營養補充，今年3月健康檢查時，體重已成長至46公斤，各項評估均顯示已具備野外生存能力。母熊則經手術治療恢復後，整體健康狀況穩定，體重已達74公斤，符合野放條件。

花蓮分署說，團隊曾於去年6月至7月間嘗試安排讓黑熊母女重新接觸與共同生活，但經持續觀察，兩者互動有限，並未展現明顯的親子關係，因此後續改採個別照養與訓練。幼熊自去年10月起進入森林野訓場進行野化訓練，訓練內容包括覓食、攀爬、環境適應及對人類趨避反應等能力培養，最終順利通過野放評估。

▲▼工作人員進行黑熊野放前整備作業，確保作業安全與順利。(圖／花蓮分署提供，下同)

為審慎推動野放作業，花蓮分署已於今年3月11日在卓溪鄉中平部落辦理野放前說明會，向族人完整說明母女熊救援歷程、野放評估依據及後續監測管理方式，獲得多數族人理解與支持，並表達願意共同參與野放後的通報與應變工作，朝人熊共存目標持續努力。

花蓮分署表示，8日順利於卓溪鄉中平林道18公里處，先後野放這對已配戴衛星頸圈的母女熊。野放前，特別由卓溪鄉田清興總頭目主持祈福及命名。依據布農族傳統，為熊命名代表將其視為部落族人的一份子，希望人熊和平相處，因此將母熊命名為「烏莉（Uli）」，意為賢妻良母，小熊命名為「慕娃（Mua）」，意為可愛溫馴的小女孩，象徵對其回歸山林的祝福與期盼。田頭目也祈願兩熊回到森林能在山林中持續繁衍、生生不息。

▲▼工作人員進行黑熊野放前整備作業，確保作業安全與順利。(圖／花蓮分署提供，下同)

卓溪鄉田清興總頭目為太平母女熊進行祈福儀式。

儀式完成後，團隊即中平林道行車終點進行野放作業，並採人不下車、減少人熊接觸的方式進行。在野放小母熊後，約半小時後再野放成熊，母、女兩熊在出籠後皆快速離開，往森林深處消失身影。

花蓮分署指出，野放後將透過衛星頸圈與電子圍籬系統持續監測黑熊活動情形，並與卓溪鄉太平村長建立資訊回傳機制，及時提供黑熊活動軌跡，讓部落民眾掌握黑熊動態；如黑熊進入電子圍籬範圍內，也將即時啟動預警及防範措施，強化部落安全與應變準備。

▲▼工作人員進行黑熊野放前整備作業，確保作業安全與順利。(圖／花蓮分署提供，下同)

小熊慕娃（Mua）步出籠門，展現重返山林的第一步。

 花蓮分署表示，黑熊進入聚落多與食物吸引源有關，近年已持續推動「台灣黑熊生態服務給付」、「保育柑仔店」及電圍網設置等措施，並強化社區通報機制與食物吸引源管理，逐步降低黑熊進入人類生活空間的機會。

花蓮分署呼籲，民眾若發現黑熊蹤跡或侵擾情形，應立即通報，落實「通報無罪」原則，切勿私自捕捉或處置，共同維護人身安全與生態保育。通報專線0800-000930（您您您救山林）。

關鍵字： 台灣黑熊野放首例卓溪母女熊同日重返山林衛星頸圈監測

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