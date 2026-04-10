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美國浪犬頭卡塑膠罐狂奔　脫困瞬間撲進獸醫師懷裡撒嬌

▲美國浪犬頭卡塑膠罐狂奔　脫困瞬間全場融化：撲進獸醫師懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The dodo） 

▲美國浪犬頭卡塑膠罐狂奔，真相竟是「自動餵食器」。（圖／翻攝自The dodo）

實習記者陳安榆／綜合報導

美國亞利桑那州有一隻被「塑膠罐」套住頭的浪犬，當時的情況非常棘手，雖然容器頂部有一個可以透氣的洞，但依舊存在過熱的隱患。救援人員表示當團隊靠近時，「塑膠狗狗」和牠的小夥伴馬上就跑開，誘捕行動持續了一段時間。所幸獲救的牠目前十分健康，正在等待新的收養家庭。

根據外媒《The Dodo》報導，動保機構Maricopa County Animal Care and Control接獲通報並前往現場，因為塑膠桶的外觀並不小，所以探員一下就尋獲受困犬隻。起初，救援過程並不順利，雖然狗狗被水桶遮擋視線，卻不影響因害怕而倉皇逃竄的速度。

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▲美國浪犬頭卡塑膠罐狂奔　脫困瞬間全場融化：撲進獸醫師懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The dodo）

▲救援人員靠近時，兩隻狗狗馬上就跑走。（圖／翻攝自The dodo）

探員Davis提到，他在追逃跑的犬隻時，會不定期停下來讓狗狗喘氣，避免出現缺氧、過熱的情形。這場「追逐賽」大約花了半個多小時，直到這隻狗跑進一戶人家的後院才暫時結束，終於得以替牠拴上牽繩。由於塑膠罐實在是套的太牢，Davis不敢親手用力扯開，並帶往動物醫院進行救助。

▲美國浪犬頭卡塑膠罐狂奔　脫困瞬間全場融化：撲進獸醫師懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The dodo）

▲狗狗脫困瞬間馬上撲進獸醫師懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The dodo）

獸醫師Thurman與他的團隊早早等在收容所的門口，並用攝影機拍下移除塑膠的過程。Thurman慢慢並輕柔地將其取下，所有人在鬆了一口氣的同時也感到緊張，因為不清楚這隻狗狗的個性，無法預測有沒有攻擊的可能性。出乎意料的是，牠在第一時間撲向Thurman並撒嬌討抱抱，就像是在說「謝謝你們！」，讓在場的工作人員都超感動。

▲美國浪犬頭卡塑膠罐狂奔　脫困瞬間全場融化：撲進獸醫師懷裡撒嬌。（圖／翻攝自The dodo）

▲超親人的Jones在等新家。（圖／翻攝自The dodo）

這隻毛孩被取名為「Jones」，需要在收容所適應「家庭生活」後才能開放被領養。經過一系列的查證，探員發現狗狗頭上的罐子來自於自動餵食器，推測應該是犬隻為了討食而將蓋子掀開，並將頭塞進去吃飼料，才會不小心卡住。這件事也提醒眾人，意外時常發生在想不到的時刻，須小心為上。

關鍵字： 流浪狗動物救援

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