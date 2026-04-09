ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例

耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例。（圖／翻攝自TikTok／brookeandsage）

▲狗狗因為超大耳朵爆紅。（圖／翻攝自TikTok／brookeandsage）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做Sage的狗狗從小就有一雙不合比例的超大耳朵，女主人本來以為等牠身體長大，耳朵就會慢慢變成正常比例，沒想到2年過去了，狗狗的耳朵也跟著長大，意外成為牠的招牌特徵，在網路上爆紅。

比例大失控　奶汪擁有超大耳

[廣告]請繼續往下閱讀...

34歲女主人布魯克(Brooke Landon)在網路上分享，所養的寵物犬Sage原本是流浪犬，所以無法確認品種，當她在動物收容中心第一次看到Sage時，立即就愛上Sage大耳朵的可愛模樣，並帶回家收養。

@brookeandsage #dogsoftiktok #dogmom #doglovers #puppy #dog ♬ เสียงต้นฉบับ - kittikmr - veesun95

布魯克近來在網路上分享Sage的故事，影片中可看到Sage還是幼犬時的模樣，嬌小身軀搭配一雙幾乎快比身體還大的耳朵，看起來就像是童書中才會出現的萌獸角色，讓布魯克笑稱，「大家都說等Sage長大，體型就會跟上耳朵的比例，結果2年過去了，耳朵還是這個樣」。

基因驚喜包　檢測揭Sage超狂混種

影片曝光後迅速吸引260多萬點閱，許多網友卻留言，「這樣才是完美比例」、「好喜歡牠的耳朵」，還有網友曬出自家大耳寵物犬的可愛照片表示，「歡迎加入大耳狗的行列」。

許多網友好奇Sage品種，猜測可能是蝴蝶犬混種，沒想到布魯克表示，Sage其實是超級混種犬，42%吉娃娃血統，另外還有迷你雪納瑞、杜賓犬、臘腸犬、德國牧羊犬、博美犬、貴賓犬等多種品種。
 

關鍵字： 大耳狗混種犬流浪犬萌寵網紅犬寵物Brooke LandonSage

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不要玩阿嬤】趁吸地板偷拔插頭「自備音效」　阿嬤發現後火大開扁孫女XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

前肢先天90度彎曲！收容所超萌「暴龍貓」被嫌棄　志工PO網幫找家

冰箱食物莫名失蹤　女監視器拍到「毛毛神偷團」被抓包秒賣萌

乘客抱怨「好像有東西掉出來」　司機打開後車箱驚見活蟒蛇

再也不會回收容所　浪汪獲收養「甜笑入睡」網感動：終於安心了

主子半夜「死命狂喵」不讓睡覺　女起身查看嚇：竟然被笨橘救命

女趁尪出差領養黑貓給驚喜 隔天突然「迸出5小貓」變7寶媽

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

台中抓獲移工販賣狗肉　竟掃到晶片「是走失2個月多多」

再也不會回收容所　浪汪獲收養「甜笑入睡」網感動：終於安心了

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

亞洲象與非洲象搬家前準備

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例

野放首例！台灣黑熊媽媽中陷阱...幼熊不肯離開　2熊同日重回山林

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

前肢先天90度彎曲！收容所超萌「暴龍貓」被嫌棄　志工PO網幫找家

車頂長出「憤怒鳥」呆萌圓滾滾　嬌小外表下竟是夜間獵手

乘客抱怨「好像有東西掉出來」　司機打開後車箱驚見活蟒蛇

新人婚禮伴手禮送「活體小雞」！還染成五顏六色...挨轟殘忍

花蓮大專青年公部門暑期工讀開放報名　68名額快把握

嘉義智慧製造聚落成形　25家企業釋出900職缺

清六食堂2分店食物中毒「增至148人通報」　23人住院治療中

桃園檢警調賣場聯合稽查塑膠製品產能　嚴防囤積哄抬穩定物價

中國實彈射擊綠營狂酸鄭麗文　Cheap打臉：距離台灣1200公里以上

屏東縣搜救犬醫療保健擴大簽約　屏科大獸醫院首度加入

守護學童餐桌安全！花蓮查核校園午餐及團膳　檢驗結果曝

藍營中正萬華新人3搶1　周世雄改名「變臉那個」搶民調出線

年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！　一票搖頭：真的很美

忍不住賣了3成台積電！財經作家笑認了「我還是俗辣」

寵物動物熱門新聞

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

台中抓獲移工賣狗肉　竟掃到晶片

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

車頂長出憤怒鳥竟是全台最小猛禽

耳朵快比身體大　奶汪擁「超大招風耳」爆紅

前肢90度彎曲　志工幫超萌「暴龍貓」找家

8歲拉拉被嫌太大隻　遭退養好沮喪

乘客抱怨「有東西掉出來」　車上發現活蟒蛇

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

65歲象「全身漆粉紅顏料」死亡　攝影師挨批

主子半夜不讓睡　女查看嚇：被笨橘救命

冰箱食物莫名失蹤 女監視器拍到「毛毛神偷團」

讀者迴響

熱門新聞

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

台中抓獲移工賣狗肉　竟掃到晶片

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

車頂長出憤怒鳥竟是全台最小猛禽

耳朵快比身體大　奶汪擁「超大招風耳」爆紅

前肢90度彎曲　志工幫超萌「暴龍貓」找家

8歲拉拉被嫌太大隻　遭退養好沮喪

乘客抱怨「有東西掉出來」　車上發現活蟒蛇

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

65歲象「全身漆粉紅顏料」死亡　攝影師挨批

主子半夜不讓睡　女查看嚇：被笨橘救命

冰箱食物莫名失蹤 女監視器拍到「毛毛神偷團」

床單剛洗好　結果被主子搶先試用

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面