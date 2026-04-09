耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例





▲狗狗因為超大耳朵爆紅。（圖／翻攝自TikTok／brookeandsage）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做Sage的狗狗從小就有一雙不合比例的超大耳朵，女主人本來以為等牠身體長大，耳朵就會慢慢變成正常比例，沒想到2年過去了，狗狗的耳朵也跟著長大，意外成為牠的招牌特徵，在網路上爆紅。

比例大失控 奶汪擁有超大耳

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34歲女主人布魯克(Brooke Landon)在網路上分享，所養的寵物犬Sage原本是流浪犬，所以無法確認品種，當她在動物收容中心第一次看到Sage時，立即就愛上Sage大耳朵的可愛模樣，並帶回家收養。

布魯克近來在網路上分享Sage的故事，影片中可看到Sage還是幼犬時的模樣，嬌小身軀搭配一雙幾乎快比身體還大的耳朵，看起來就像是童書中才會出現的萌獸角色，讓布魯克笑稱，「大家都說等Sage長大，體型就會跟上耳朵的比例，結果2年過去了，耳朵還是這個樣」。

基因驚喜包 檢測揭Sage超狂混種

影片曝光後迅速吸引260多萬點閱，許多網友卻留言，「這樣才是完美比例」、「好喜歡牠的耳朵」，還有網友曬出自家大耳寵物犬的可愛照片表示，「歡迎加入大耳狗的行列」。

許多網友好奇Sage品種，猜測可能是蝴蝶犬混種，沒想到布魯克表示，Sage其實是超級混種犬，42%吉娃娃血統，另外還有迷你雪納瑞、杜賓犬、臘腸犬、德國牧羊犬、博美犬、貴賓犬等多種品種。

