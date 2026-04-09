主人拿爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食爆紅：給我吃一口

▲虎斑貓裝受傷討食。（圖／翻攝自TikTok／rosiee_mj）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做溫斯頓(Winston)的虎斑貓，每次只要主人拿起零食立刻戲精上身，突然瞇著一隻眼睛，上演眼睛不舒服的戲碼，希望能獲得主人同情，分享爆米花給牠，誇張演技讓網友笑翻。

戲精虎斑貓 裝受傷騙爆米花

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主人羅斯(Rose)在網路上分享，當他坐在沙發上準備要吃爆米花時，所養的虎斑貓溫斯頓就會立刻瞇起眼睛「裝受傷」，一副楚楚可憐的模樣，令人忍不住心疼。

羅斯最後心軟，丟給溫斯頓一顆爆米花時，原本「受傷」的溫斯頓，眼睛立刻打開恢復正常，開心吃著最愛的爆米花，誇張演技讓羅斯在影片中留言，「獸醫已經證實，這是爆米花缺乏症」。

虎斑貓討食超萌 別忽視健康風險

溫斯頓的可愛模樣獲得300多萬點閱，許多網友笑稱，「醫學奇蹟啊，牠痊癒了」、「貓咪：喔喔，好痛喔，我需要吃一口…」、「我家的也這樣，直到我掰下一小塊，眼睛就神奇睜開了」。

溫斯頓討食爆米花的模樣雖然可愛，不過飼主在餵食時要注意，主要成分是澱粉的爆米花，對貓來說屬於營養價值低的空熱量食物，吃多了容易發胖影響健康，且市售爆米花常含有大量鹽分、奶油或焦糖等添加物，這些成分對貓來說並不安全，少量食用無添加的原味爆米花或許無害，但還是不建議作為貓咪零食。