ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

主人拿爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食爆紅：給我吃一口

主人拿爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食爆紅：給我吃一口。（圖／翻攝自TikTok／rosiee_mj）

▲虎斑貓裝受傷討食。（圖／翻攝自TikTok／rosiee_mj）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做溫斯頓(Winston)的虎斑貓，每次只要主人拿起零食立刻戲精上身，突然瞇著一隻眼睛，上演眼睛不舒服的戲碼，希望能獲得主人同情，分享爆米花給牠，誇張演技讓網友笑翻。

戲精虎斑貓　裝受傷騙爆米花

[廣告]請繼續往下閱讀...

主人羅斯(Rose)在網路上分享，當他坐在沙發上準備要吃爆米花時，所養的虎斑貓溫斯頓就會立刻瞇起眼睛「裝受傷」，一副楚楚可憐的模樣，令人忍不住心疼。

@rosiee_mj fine immediately after too lmao ???? #cattok ♬ original sound - Seeing twice 4/14????

羅斯最後心軟，丟給溫斯頓一顆爆米花時，原本「受傷」的溫斯頓，眼睛立刻打開恢復正常，開心吃著最愛的爆米花，誇張演技讓羅斯在影片中留言，「獸醫已經證實，這是爆米花缺乏症」。

虎斑貓討食超萌　別忽視健康風險

溫斯頓的可愛模樣獲得300多萬點閱，許多網友笑稱，「醫學奇蹟啊，牠痊癒了」、「貓咪：喔喔，好痛喔，我需要吃一口…」、「我家的也這樣，直到我掰下一小塊，眼睛就神奇睜開了」。

溫斯頓討食爆米花的模樣雖然可愛，不過飼主在餵食時要注意，主要成分是澱粉的爆米花，對貓來說屬於營養價值低的空熱量食物，吃多了容易發胖影響健康，且市售爆米花常含有大量鹽分、奶油或焦糖等添加物，這些成分對貓來說並不安全，少量食用無添加的原味爆米花或許無害，但還是不建議作為貓咪零食。

關鍵字： 虎斑貓爆米花戲精演技討食寵物Winston

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【囂張討債】彰化阿志頭放炮撒冥紙討債　險炸掉車庫...囂張嗆：下次會注意

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例

前肢先天90度彎曲！收容所超萌「暴龍貓」被嫌棄　志工PO網幫找家

女趁尪出差領養黑貓給驚喜 隔天突然「迸出5小貓」變7寶媽

乘客抱怨「好像有東西掉出來」　司機打開後車箱驚見活蟒蛇

冰箱食物莫名失蹤　女監視器拍到「毛毛神偷團」被抓包秒賣萌

再也不會回收容所　浪汪獲收養「甜笑入睡」網感動：終於安心了

下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例

台中抓獲移工販賣狗肉　竟掃到晶片「是走失2個月多多」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

亞洲象與非洲象搬家前準備

說好貓是水做的呢？　黑貓挑戰紙箱變「悲劇倒頭栽」

狗狗也會路怒？跳上駕駛座狂按喇叭　網笑：還好不會開車

研究：小琉球海龜約15%曾受傷　近3/4傷口是人為造成

愚人節自製「貓砂盆」創意料理　賣相太逼真：三貓看傻眼超震驚

主人拿爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食爆紅：給我吃一口

耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例

野放首例！台灣黑熊媽媽中陷阱...幼熊不肯離開　2熊同日重回山林

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

前肢先天90度彎曲！收容所超萌「暴龍貓」被嫌棄　志工PO網幫找家

車頂長出「憤怒鳥」呆萌圓滾滾　嬌小外表下竟是夜間獵手

乘客抱怨「好像有東西掉出來」　司機打開後車箱驚見活蟒蛇

LIVE／白沙屯媽今夜「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

快訊／川普發火再點名　開砲北約「不懂事」

亞錦賽混雙史詩級突破！兩組台將首度攜手挺進8強　全英冠軍葉詹配苦戰憾負日本

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

短劇男神道歉！還原「空白劇本」真相　求粉絲：別網暴工作人員

烈嶼轉運中心恐淪蚊子館？議員質疑觀光處：招商慘淡、服務少數人

劉冠廷將對談梁朝偉「焦慮到失眠」！　凌晨3點驚醒吐心聲：想推掉

愛心餐「沒肉」竟吞1星負評！老闆揭7年付出哽咽：真的很難過

林莎解放低胸被拍「深溝事業線」！　網一看暈了：福利給太好

漫畫感G-SHOCK好酷 　藝術家2D設計吸睛

寵物動物熱門新聞

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

耳朵快比身體大　奶汪擁「超大招風耳」爆紅

台中抓獲移工賣狗肉　竟掃到晶片

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

車頂長出憤怒鳥竟是全台最小猛禽

前肢90度彎曲　志工幫超萌「暴龍貓」找家

看到爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食

8歲拉拉被嫌太大隻　遭退養好沮喪

乘客抱怨「有東西掉出來」　車上發現活蟒蛇

愚人節貓砂盆甜點　三貓看傻眼

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

65歲象「全身漆粉紅顏料」死亡　攝影師挨批

讀者迴響

熱門新聞

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

猩猩界的木村拓哉！　帥到迷暈1800萬人

耳朵快比身體大　奶汪擁「超大招風耳」爆紅

台中抓獲移工賣狗肉　竟掃到晶片

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

車頂長出憤怒鳥竟是全台最小猛禽

前肢90度彎曲　志工幫超萌「暴龍貓」找家

看到爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食

8歲拉拉被嫌太大隻　遭退養好沮喪

乘客抱怨「有東西掉出來」　車上發現活蟒蛇

愚人節貓砂盆甜點　三貓看傻眼

媽終於回家　全盲汪臉緊貼超想念

65歲象「全身漆粉紅顏料」死亡　攝影師挨批

主子半夜不讓睡　女查看嚇：被笨橘救命

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面