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研究：小琉球海龜約15%曾受傷　近3/4傷口是人為造成

▲▼小琉球海龜。（圖／資料照）

▲小琉球海龜受傷紀錄，以螺旋槳擊中最多。（圖／資料照，下同）

文／中央社

中央研究院攜手公民科學家研究小琉球海龜發現，709隻中約15%曾受傷；其中13隻受傷又復原，近3/4傷口是人為造成，且以螺旋槳撞擊最多，各類傷口平均約需要1年半才能癒合。

這項研究由中央研究院生物多樣性研究中心與「海龜點點名」合作，發表於國際期刊「瀕危物種研究」（Endangered Species Research）。研究團隊今天舉行記者會，說明這篇國際上資料量最多的海龜野外受傷復原研究，也是台灣首度針對野外海龜傷口復原的長期量化分析結果。

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研究團隊透過「海龜點點名」公民科學家團隊，蒐集2010年至2024年間7233筆觀察影像、共709隻個體紀錄，並與國立海洋生物博物館副研究員李宗賢合作，分析影像中海龜傷口類型、成因、嚴重程度和傷口復原階段發現，其中105隻曾受傷，且8成曾受傷海龜最終能完全癒合、恢復覓食能力並長期存活。

團隊並長期追蹤其中13隻海龜。研究第一作者、「海龜點點名」共同創辦人、中研院國際生物多樣性學程博士馮加伶說明，其中約1成曾重複受傷，共有19筆受傷紀錄，以螺旋槳擊中12筆最多、不明原因受傷5筆次之，並有2筆為魚線纏繞造成，整體人為造成受傷因素占3/4。

團隊進一步分析不同傷勢所需癒合時間發現，螺旋槳撞擊（船擊）約需527天（約1年5個月）；魚線纏繞（從纏繞、壞死到斷肢癒合）約539天（約1年5個月）；不明原因傷口約560天（約1年6個月）。其中若獸醫評估為嚴重傷勢，平均需600天（約1年7個月）才能完全癒合。

馮加伶以綠蠵龜「小破洞」為例指出，牠曾2度被記錄到遭螺旋槳擊中造成重傷，首次受傷過了695天才記錄到傷口完全癒合，但牠過一陣子再次遭到螺旋槳打擊，也經歷500多天才恢復。綠蠵龜「小強」則在前肢遭到魚線纏繞後傷口嚴重腫脹潰爛，於627天後被記錄到傷處已自行斷肢。

▲▼小琉球海龜。（圖／資料照）

馮加伶說，野外曾記錄到，斷肢母海龜上岸產卵時所挖的洞更容易崩塌，增加繁殖難度。海龜野外復原速度與鯨鯊、海豚、鬼蝠魟等海洋生物相較，約需要2到4倍時間，推測與爬蟲類新陳代謝較慢、背甲增生需要更多時間有關，也更凸顯海龜保育措施中，預防人為傷害的重要性。

李宗賢指出，此研究結果顯示小琉球海龜在水下有高比率會受到人類活動影響，因此應思考人類在進行野外活動的時候，是否可以為野生動物「多想一下」，減少魚鉤魚線、船速、垃圾等對野生動物的影響與傷害。

中研院生物多樣性研究中心主任陳國勤表示，政府以此研究做為未來保育政策參考，可仿效國外作法，在小琉球、綠島、恆春等海龜覓食熱點設立「低速航行區」，限制船隻於近岸水域以低於6節的時速行駛，以降低船擊風險；或設置魚線回收設施及推廣可降解魚線，以減少纏繞事件發生。

關鍵字： 小琉球海龜小琉球海龜

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