狗狗也會路怒？跳上駕駛座狂按喇叭　網笑：還好不會開車

▲狗狗跳上駕駛座狂按喇叭，畫面在網路瘋傳。（圖／翻攝自X／@marcjushm）



圖文／CTWANT

狗其實相當聰明，不僅能理解人類指令與情緒，還會透過行為表達需求。近期愛爾蘭（Ireland）就出現一段相關畫面，一輛停在路邊的轎車不斷傳出喇叭聲，原以為是駕駛發生狀況，沒想到靠近查看後才發現，「駕駛座」上的竟是一隻狗，引發關注。

綜合《紐約郵報》（New York Post）與外媒報導，事件發生於基拉尼（Killarney）。當時有民眾注意到一輛深灰色轎車停在路邊，但車內持續傳出喇叭聲，因而上前查看。結果發現駕駛座上的狗前腳不斷踩壓方向盤，反覆觸發喇叭，畫面令人意外。

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從流傳的影片可見，車內共有兩隻白色小狗，其中一隻跳上駕駛座「操作」喇叭，動作頻繁且節奏明顯，另一隻則待在副駕駛座觀察，顯得相對冷靜。由於喇叭聲持續，引來不少路人圍觀並拍攝記錄。

綜合現場情況與網友推測，車主應是暫時離開車輛，將兩隻狗留在車內。其中一隻狗可能因等待時間過長產生焦躁情緒，才會不斷按壓喇叭，彷彿在催促主人「趕快回來」，甚至被形容像出現「路怒症」。影片曝光後迅速在網路上擴散，不少網友留言表示「還好牠不會開車」、「這是在催主人吧」、「另一隻狗像在看戲」，也有人笑稱這畫面彷彿人工智慧生成。

不過，也有民眾提醒，雖然畫面逗趣，但不建議讓寵物長時間單獨留在車內，以免因環境或情緒因素產生風險。這起事件從喇叭聲引發注意，到發現是狗狗「操作」的過程，引發廣泛討論，也讓寵物在車內的安全問題再次受到關注。

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